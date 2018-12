PREFEITO AFASTADO VALMIR FRANCISQUINHO EMITE NOTA PÚBLICA

09/12/18 - 06:11:51

Quero iniciar esse pronunciamento perguntando até quando os meus opositores irão criar estórias para denegrir a minha imagem, construída com muito suor? O desejo de perseguição não pode ultrapassar o limite do bom senso e atingir a vida de outro com esta intensidade.

Quando do meu afastamento involuntário, quiseram atribuir a mim o fato da Vice Prefeita não ter assumido imediatamente as funções de Prefeito, a ponto de eu ter que apresentar documento à Câmara de Vereadores para evitar qualquer acusação em meu desfavor. Mesmo assim, e antes de acabar os prazos legais, buscou, desnecessariamente, a justiça com o objetivo de me prejudicar alegando, dentre outras coisas, que teria eu, supostamente, abandonado o cargo.

Em seguida, já no poder e com o objetivo de pôr em mim o rótulo de gestor ineficiente, criou-se o boato de que a Prefeitura estava sem recursos, o que foi prontamente desmentido por haver quase R$ 30 milhões em conta, tanto que os pagamentos das folhas se mantiveram regulares no mês de novembro. E várias foram as falácias desde então.

Se não bastasse, agora me chega a triste notícia de que o irmão da Prefeita em exercício teria buscado proteção policial, alegando se sentir ameaçado por mim e pelos meus amigos. Quem me conhece sabe que sempre fui e sou uma pessoa da paz, do diálogo, e apesar do momento político pelo qual passa a nossa Itabaiana, comprovo com minhas atitudes apenas tristeza e indignação, mas sempre com a esperança buscada em

Deus, através do conforto que só as orações podem nos oferecer nesse momento.

Quero, neste momento e em público, repudiar essa atitude que apenas visa atingir de forma negativa a minha imagem e a dos que me acompanham. Isso porque, durante toda nossa trajetória de vida pública, modificamos significamente a forma de fazer política, levando, sem qualquer distinção, o desenvolvimento para o nosso povo.

Que Deus ilumine os corações e mentes daqueles que inventam essas inverdades e que seja feita a vontade do Nosso Senhor, pois ela é superior e está acima do desejo de poder dos homens.

VALMIR DE FRANCISQUINHO