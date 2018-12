Prefeito Edvaldo Nogueira participa de abertura da Conemad/SE

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, participou na noite desta sexta-feira, 7, do culto de abertura da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus dos Ministérios de Madureira do Estado de Sergipe (Conemad/SE). A convite do presidente estadual da instituição no Estado, o pastor Cléverson Guimarães, o gestor municipal acompanhou a primeira noite convencional, ao lado do deputado federal Laércio Oliveira e do deputado estadual eleito, Samuel Carvalho.

“É sempre muito importante quando participo de momentos religiosos e esse aqui, que congrega todos os membros da igreja Assembleia de Deus de Sergipe, para discutir ideias, traçar planos e debater assuntos fundamentais, não é diferente. Principalmente porque, acima de tudo, é a união de pessoas para louvar a Deus”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira durante o culto, ocorrido na sede da igreja Assembleia de Deus de Aracaju – Ministério de Madureira, localizada no bairro Dezoito do Forte, zona Norte.

Ao anunciar a presença do prefeito na abertura da convenção, o pastor Cléverson Guimarães agradeceu e prestou uma homenagem ao gestor municipal, a quem disse admirar pelo trabalho prestado na cidade. “Colocamos a igreja de pé por três eventualidades: quando o bispo chega; quando eu chego; ou quando uma autoridade maior chega, nesse caso, o senhor. Obrigado pelo carinho e por conduzir tão bem essa cidade que amo. Peço a todos que aplaudam nosso prefeito, que nos dá uma alegria imensurável. O senhor tem feito uma administração belíssima e nós lhe adotamos em oração por isso”, congratulou o pastor.

Edvaldo, por sua vez, se disse honrado pela homenagem. “Eu fiquei muito emocionado com a homenagem e com a alegria com que igreja me recebeu. Isso me dá, cada vez mais, forças para enfrentar os desafios de governar a cidade e seguir em frente, firme no meu propósito. A presença de Deus, independente de religião, é muito importante. E quando estamos reunidos em seu nome, Deus está presente”, enfatizou o prefeito.

Convenção

A primeira noite de Conemad/SE, que se estende pelo fim de semana, reuniu obreiros e membros da organização de Sergipe. Também esteve presente o pastor Josué de Campos, representando o presidente nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Brasil, o bispo Samuel Ferreira.

