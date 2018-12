PSS da Educação: candidatos comparecem para entrega de documentos no primeiro dia

Foi grande a movimentação no primeiro dia do Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal da Educação (Semed). Durante todo este sábado, 8, um total de 539 candidatos ao cargo de Professor da Educação Infantil compareceram ao Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos para realizar a entrega de títulos e documentos, conforme disposto no Edital de Convocação. Para este domingo, 09, estão sendo esperados outros mil candidatos distribuídos nos turnos manhã e tarde.

A forma como o PSS está sendo executado chamou a atenção de muitos candidatos que elogiavam no momento em que faziam a entrega dos documentos. De acordo com a gerente Geral de Desenvolvimento de Pessoas (Gegdep) da Seplog, Noêmia Góis, o principal personagem do Processo é o candidato, por isso é importante atender bem a cada candidato. “Pensamos que as pessoas que estão participando do processo merecem ser recepcionadas com conforto e devem ser atendidas de forma ágil, inclusive, para poder aproveitar o restante do seu dia”, destacou.

Corroborando com Noêmia, o diretor do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) da Semed, Jeilson Santos Assunção, pontuou que o esforço coletivo de toda a Prefeitura faz com que haja transparência em todas as etapas do Processo. “Desde o momento que o candidato chega ao Centro Administrativo, recebe a senha e obtém dos nossos técnicos o atendimento adequado na conferência dos documentos exigidos no edital, demonstramos respeito por cada um que se inscreveu neste Processo Seletivo”.

Infraestrutura

A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), em concomitância com a Semed, montou uma logística com foco no atendimento humanizado, uma das marcas da atual gestão municipal. Uma equipe formada por cerca de 60 servidores oriundos da Seplog, Semed e Guarda Municipal, trabalha durante os dois dias, nos dois turnos, para que tudo ocorra da melhor forma possível.

Domingo

Concluindo a fase de entrega e verificação documental, neste domingo, 09, estão sendo esperados 1048 candidatos distribuídos nos cargos de Professor de Educação Infantil (classificados nas posições 1105 a 1390); de Ciências; de Educação Física; Geografia; e de História, que deverão comparecer no turno da manhã (das 8h às 12h). O turno da tarde, das 13h às 17h, está reservado aos candidatos convocados nas áreas de Professor de Língua Inglesa, Matemática e Língua Portuguesa, além de todos os convocados que disputam as vagas destinadas aos afrodescendentes, e pessoas com deficiência (PcDs).

Clique aqui e veja o Edital de Abertura

Clique aqui e veja o Edital de Convocação

Clique aqui e veja a Lista de Convocados