SEPOLG FAZ MUTIRÃO PARA GARANTIR FOLHA DE DEZEMBRO E 13º

Todos os anos dezembro é um mês atípico para a gestão pública, principalmente, porque, além do pagamento da folha referente aos dias trabalhados no mês, há ainda o 13º salário. Diante disso, e no sentido de garantir a segurança dos pagamentos dos servidores municipais, a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), num regime de mutirão, reuniu, neste sábado, 8, toda a equipe da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas (CGGP), com o objetivo de realizar a confecção das duas folhas.

“Uma das maiores prioridades do prefeito Edvaldo Nogueira, desde o início desta gestão tem sido o pagamento em dia dos salários dos servidores. E é por isso que hoje nos debruçamos para fechar as duas folhas com o máximo de segurança e com zero de erro. Para se ter uma noção, se houver um por cento de erro, o prejuízo no erário pode ultrapassar a casa de um milhão de reais”, disse o secretário da Seplog, Augusto Fábio Oliveira, pontuando que a folha de dezembro, somada à do décimo terceiro, supera o montante de R$100 milhões.

Por sua vez, a coordenadora da CGGP, e responsável pela confecção da folha, Fernanda Feitosa Moura, destacou o empenho da equipe. “Nós temos a benesse de possuir em nosso quadro servidores que não escondem o profissionalismo e o compromisso com a gestão municipal. Só o fato de, em pleno feriado, deixarem os seus afazeres domésticos para cumprirem mais esse compromisso, já demonstra o quanto são engajados na construção de um projeto que vem dando certo”, disse.