70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos será tema de seminário

10/12/18 - 13:11:46

Este ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos de existência. Para celebrar a data, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, entidade de vanguarda na defesa da democracia e das garantias constitucionais dos cidadãos, realizará, nos dias 13 e 14 deste mês, um seminário sobre o tema.

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros, enfatiza a relevância do evento. “Nos últimos anos, estamos vivenciando um cenário nada animador. São constantes os discursos de ódio e ataques à dignidade da pessoa humana. A OAB/SE, enquanto instituição de caráter social, não poderia deixar de discutir o assunto e zelar pelo respeito à declaração, que assegura a todo ser humano o direito à vida, à liberdade e à segurança”.

Participam ainda da organização do seminário as comissões de Infância, Adolescência e Juventude; Defesa dos Direitos da Mulher; Diversidade Sexual; Liberdade Religiosa; Direitos da Pessoa com Deficiência e Meio Ambiente.

Com início às 8h do dia 13, o simpósio acontecerá no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASE), localizado na Travessa Martinho Garcez, nº 71, Bairro Centro. A inscrição para o colóquio é solidária (doação de um livro), estará disponível em breve no site da Escola Superior de Advocacia e contará com a certificação de 30h de participação.

Confira programação:

13/12 – Quinta-feira

Manhã

08h00 – Mostra de cinema e Direitos Humanos

Tarde

14h30 – Direitos Humanos das Mulheres

Adélia Pessoa, Niully Campos, Grabiela Rebouças

15h30 – Direitos Humanos e Diversidade Sexual

Daniela Andrade, Linda Brasil, Jéssica Taylor

Intervalo – Coffee Break

Noite

19h00 – Direitos Humanos e Direitos de Crianças e Adolescentes – (PL da Redução da Maioridade Penal)

Karyna Sposato, Glícia Salmeron, Davi Reis

20h00 – Direitos Humanos e Desigualdades Socioeconômicas

Fernando Raposo e Frei João Paulo

14/12 – Sexta-feira

Manhã

08h30 – Direitos Humanos e Meio Ambiente

Juliana Rocha, Tanise Zago Tomasi, Edson Campos, Raysa Ribeiro

10h30 – Direito Humanos e Saúde

Suely Matos

Tarde

14h30 – Direitos Humanos e Liberdade Religiosa

Ilzver Matos, Pedro Feitosa Neto

15h30 – Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência

Adriana Andrade, Ricardo Mesquita

16h30 – Atividade Cultural

Encerramento

Fonte e foto assessoria