ACUSADO DE ESTUPRAR TRÊS MULHERES É ESPANCADO

10/12/18 - 13:41:35

Um homem que não teve seu nome revelado, foi amarrado em uma árvore e em seguida espancado, após ser acusado de estuprar três mulheres em um povoado

As informações são de que o homem foi localizado na manhã desta segunda-feira (10) no povoado Fazenda no município de Pirambu, quando foi amarrado por populares que o espancaram até a chegada da polícia.

O homem foi levado a uma Unidade Básica de Saúde do município por policiais, onde recebeu atendimento médico em seguida foi encaminhado para a delegacia de Propriá.