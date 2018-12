Alto nível técnico marca Final da Taça Cidade de Aracaju de Beach Soccer Feminino

10/12/18 - 05:55:59

Alto nível técnico e uma disputa acirrada pelo título de campeão, foi assim a grande final da Taça Cidade de Aracaju de Beach Soccer Feminino. Na tarde deste sábado,8, o campo de areia da Praça da Juventude no conjunto Augusto Franco, localizado no bairro Farolândia, foi palco do último jogo da competição e revelou o grande talento das equipes finalistas.

Em sua segunda edição, o campeonato feminino promovido pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) com o apoio da Federação Sergipana de Futebol de Areia, mobilizou cerca de 120 atletas, ao total 10 equipes participantes. “Nesses quase dois anos de gestão do Prefeito Edvaldo Nogueira, a preocupação é desenvolver competições nas mais diversas modalidades, inclusive o futebol de areia. Deixando claro que é um projeto que está dentro das nossas ações previstas no planejamento estratégico. Um dos nossos intuitos é não somente fomentar o esporte, como também contribuir para formação do cidadão. É o poder gigantesco que o esporte tem de transformação e inclusão”, declarou o secretário Jorge Araujo Filho.

E quando se trata de talento, as mulheres dão um show. Desde o início, as equipes mostraram que seria um jogo difícil e muito disputado. A cada passe, o ex jogador e coordenador de esportes de inclusão da Sejesp, Luiz Carlos Bossa Nova, observava atento. “A cada a cada ano que passa, há um aumento no número de atletas e no alto nível técnico. O futebol feminino realmente é incrível, são meninas muito talentosas, tem garota que despontam pela artilharia. Os profissionais da Secretaria que auxiliam nas partidas dão um show de comprometimento. E acima de tudo há um brilho no olhar dessas jovens ao jogar futebol”.

O presidente da Federação Sergipana de Futebol de Areia, Nadson Menezes, esteve presente na disputa final e pontuou as dificuldades de realizar competições de Beach Soccer no estado. “Passamos muitos anos sem eventos, mas, de dois anos para cá, estamos tentando levantar esse esporte, já que Sergipe já foi vice-campeão brasileiro em 2001 e depois deu essa paralisada. Com a parceria da Sejesp, estamos conseguindo erguer esse esporte novamente. E eu foco muito no futebol feminino, trabalho com o masculino, mas o meu foco maior é o feminino”, diz.

Atletas celebram a segunda edição do campeonato

Já nos primeiros minutos de bola rolando, a equipe União mostrou um forte ataque. O time campeão cresceu ao longo dos jogos e levou o troféu para casa. Presidente e capitã do time União, Anne dos Santos celebrou o bicampeonato e o título de melhor artilheira. “Estou muito orgulhosa como técnica e como atleta, me sentindo muito realizada por estar fazendo um bom campeonato e ajudando minha equipe a vencer. A equipe está muito focada, confiante e muito feliz pela campanha feita até aqui, alcançamos um dos objetivos que era chegar até a final. A taça Aracaju é um grande evento , sempre com uma organização impecável. Toda equipe está de parabéns pelo belo campeonato que para nós é a melhor competição feita no estado”.

Com muita garra e concentração, o time do Assum Preto fez bonito na final e dificultou as coisas para a equipe adversária. Vibrando a cada lance das jogadoras, a técnica Flávia Larissa, ressaltou orgulhosa os desafios vencidos pela equipe. “Para gente é uma superação, pois todas são jogadoras de salão, foi um desafio. Chegamos com garra e com muita força de vontade. Aqui em Aracaju temos muitos talentos e é maravilhoso essa competição para o esporte feminino, que não tem valorização. A organização está de parabéns”

Fonte e foto assessoria