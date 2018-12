ANESTESIOLOGISTAS DE SERGIPE AMEAÇAM PARALISAR ATIVIDADES

10/12/18 - 06:32:28

A Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe (COOPANEST) divulgou uma nota no inicio da manhã desta segunda-feira (10) informando que a categoria pode paralisar as atividas, já que estão sem receber os salários.

Veja o que diz a nota

A Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe – COOPANEST, entidade que representa mais de 180 anestesistas no Estado de Sergipe, vem através deste comunicado, alertar a sociedade para uma possível paralisação nos próximos dias das atividades dos médicos anestesistas que prestam serviço nos seguintes hospitais: Cirurgia, Hospital Regional Amparo de Maria (HRAM) e Maternidade de Lagarto.

Esta atitude deve-se a falta de pagamento dos honorários médicos que se arrasta há meses, gerando um passivo acumulado impossível de administrar junto aos cooperados. Apesar da inadimplência, visando não prejudicar a população, os médicos anestesistas continuam trabalhando e a Cooperativa vem negociando e firmando vários acordos com diversos prazos que são quebrados frequentemente, criando inúmeras dificuldades financeiras aos profissionais.

Em relação a Maternidade de Lagarto o último pagamento foi efetuado no mês de julho, já o Hospital Regional Amparo de Maria (HRAM) há mais de 2 anos não paga a produtividade e os honorários de agosto foi pago mês passado. Com relação ao Hospital Cirurgia, são 3 anos sem pagar a produção e quanto aos honorários pagaram os meses de agosto e setembro deixando em aberto os meses de junho e julho.

Diante do insucesso nas negociações e descumprimento dos acordos firmados com a Cooperativa, não nos resta outra alternativa senão a suspensão da prestação de serviço nestes locais. Ressaltamos que, como em situações anteriores, os médicos anestesistas estarão atendendo única e exclusivamente as cirurgias de urgência e emergência.