Aracaju recebe o Foliaju no próximo dia 12 de janeiro: Pista esgotada!

10/12/18 - 08:43:31

No dia 12 de janeiro, Aracaju recebe uma verdadeira prévia carnavalesca: O Foliaju! O evento acontece na Avenida Antônio Carlos Leite Franco (Ao lado do Parque da Sementeira) e terá diversas atrações musicais e trios elétricos a partir das 14h. Gang do Samba, Quinto Round, Pedro Guilherme e Mc Aykinho são alguns dos artistas que vão animar a galera que também terá direito a diversas formas de entretenimento como Tequileiros, Espaço Mulher, Praça de Alimentação com Food Trucks e muito mais!

Realizado pela Diamond Produções Artísticas, o Foliaju já está com o acesso para a pista esgotado. Mais de oito mil pessoas já garantiram presença. Se você não que ficar de fora, ainda pode garantir seu acesso para a área vip com open bar de duas horas ou para a área vip open bar all inclusive na loja Exclusive Man Store (Av. Hermes Fontes) ou na loja Hitz (Shopping Jardins) e através do www.guicheweb.com.br.

Fonte e foto FM Assessoria