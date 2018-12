BPRP APREENDE ARMA, 8 KG DE MACONHA E VEÍCULO ROUBADO

10/12/18 - 10:51:41

Neste final de semana, os militares do Batalhão de Radiopatrulha que foram distribuídos pelas ruas da Grande Aracaju, atenderam ocorrências de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, ameaça, desobediência, de adulteração de veículo, recuperaram um carro com restrição de roubo e conduziram 5 pessoas à delegacia.

Na sexta, 7, no final da noite os policiais do BPRp efetuaram no Povoado Aloque, uma ação em combate ao tráfico de drogas. Onde avistaram na rua principal do povoado dois indivíduos em atitude suspeita que ao receberem ordem de parada, empreenderam fuga e em poder de um revólver calibre .38 começou a disparar tiros contra os policiais que revidaram a injusta agressão vindo a alvejar Isaías Nunes dos Santos, 21 anos, que imediatamente recebeu os primeiros socorros e foi conduzido ao HUSE onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No local, além do revólver calibre .38 com 05 munições deflagradas, foi encontrado 1 quilo de maconha prensada pronta para ser comercializada.

Ainda na sexta, Jorge Luiz dos Santos Júnior foi conduzido à 3ª Delegacia Metropolitana, após ser flagrado conduzindo pelas ruas do Parque dos Faróis uma motocicleta Yamaha Fazer de placa policial NVJ-8403 com diversas irregularidades na CRLV.

Na madruga do sábado, no Loteamento Jardim Rezende, no bairro Cidade Nova, durante buscas a um Agile de placa policial NVL-1736 que havia sido tomado de assalto na Avenida Maranhão.

O veículo foi encontrado abandonado e foi conduzido à Plantonista onde o proprietário foi contatado e pôde reaver seu veículo.

Ainda no bairro Cidade Nova, outra equipe do Batalhão de Radiopatrulha, após o recebimento de uma denúncia anônima, que versava sobre a venda de entorpecentes, efetuou na rua O, a prisão de Maurício dos Anjos no interior de um gol preto de placa NVG-1658, com 8 quilos de maconha, 3 balanças de precisão e um celular.

O caso foi encaminhado à Deplan Norte onde todas as medidas legais foram adotadas.

No domingo, 9, Marques Antonio do Nascimento foi preso na Avenida Heráclito Rolemberg, por desobediência, após acompanhamento policial que se findou após o suspeito colidir p veículo que conduzia.

Na rua E, Loteamento Bela Vista, no Bairro Cidade Nova, Ygor Samuel Santos foi preso pelo crime de ameaça contra a vida da sua ex-esposa e foi conduzido à Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis.

Colaboração soldado Oliveira Filho