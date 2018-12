Candidatos elogiam condução do PSS 2018 da Educação em Aracaju

Para quem frequenta o Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos, sede da Prefeitura de Aracaju, este domingo, 9, pareceu um dia comum de trabalho. Muita gente circulando e recebendo atendimento. Mas além de estar em pleno funcionamento em um final de semana – 8 e 9 – , a movimentação teve uma razão especial: foi o segundo e último dia da entrega de documentação dos candidatos pré-selecionados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2018 da Secretaria Municipal da Educação (Semed). A satisfação de participar de uma iniciativa bem organizada marcou a fala de diversos candidatos.

“Esse PSS, para mim, está sendo uma boa surpresa. Porque dar oportunidade para pessoas com deficiência para que as mesmas sejam inseridas no mercado de trabalho é uma decisão de extrema importância para os gestores da das esferas pública e privada. Este é o terceiro processo que participo e estou esperançoso”, descreveu o pedagogo José Wellington dos Santos, que foi o primeiro aluno do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) de Sergipe. “Também sou fruto do Enem”, declara orgulhoso, referindo-se ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) promovido pelo Ministério da Educação desde 1998.

De acordo com o subprocurador geral do Município, Thiago Carneiro, o processo seletivo está tramitando dentro do previsto e planejado. “Este final de semana foi, de fato, a etapa mais trabalhosa, porque nela houve o atendimento ao público. Então, foi feito um esforço para conferir a documentação e devolver aos candidatos, além da preocupação para que não existissem filas e de que as pessoas fossem respeitadas”, afirmou. E a candidata Íris Cristina dos Santos Lima confirmou que o esforço valeu a pena.

“Eu me interessei pelo PSS porque já havia trabalhado no município de Aracaju e gostei bastante. Esta é uma rede que garante autonomia ao professor, para que ele trabalhe a flexibilidade do ensino de forma interdisciplinar e transversal. Isso faz com que o educador sinta-se valorizado, seguro e capaz de realizar suas atividades. E este processo reflete isso, essa preocupação com a educação pública. Desde acomodar os candidatos em uma sala climatizada até prestar um atendimento dinâmico e gentil, tudo isso nos faz bem. Meus parabéns à Prefeitura de Aracaju, aos servidores e ao prefeito Edvaldo Nogueira”, elogiou.

Outro ponto positivo ressaltado foi o fato de que este é o primeiro PSS do município que garantiu reserva de vagas aos candidatos afrodescendentes (aqueles que se autodeclararam pretos e pardos no ato da inscrição). “Para mim, como professora negra, que já viveu uma série de situações complicadas, esta é uma vitória. Eu digo aos meus alunos, em sala de aula, que eles são importantes, que eles precisam saber de onde viemos e quem somos. E quando isso é reconhecido em um concurso, pois há, sim, uma dívida histórica do estado brasileiro com a população afrodescendente, acho uma iniciativa que deve ser copiada em outros municípios”, comemorou a professora Edilma Silva Santo, que atua na área há 25 anos.

Economia e bom uso do erário

Segundo o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, a experiência colocada em prática neste PSS será replicada nas próximas seleções. “Todo o processo foi realizado com a nossa expertise, desde a inscrição on-line até procedimentos adotados, o que resultou na economia de milhares de reais aos cofres do município. Ademais, essa economia também se estende ao s candidatos, pois também acolhemos, a partir desse certame, a norma que dispensa a autenticação de cópias e reconhecimento de firma para a comprovação das informações apresentadas pelos inscritos”, salientou. Por fim, o secretário sublinhou a característica central da experiência. “Está sendo um grande trabalho em equipe e neste momento de desafios relacionados à empregabilidade, o prefeito Edvaldo Nogueira continua acreditando na nossa força de trabalho e na capacidade do nosso município”, avaliou.

Próximas etapas

Para a secretária da Educação de Aracaju, professora Maria Cecília Tavares Leite, o importante é garantir o bom funcionamento das escolas da rede. “O conjunto da educação é fundamental para atender a população de Aracaju, especialmente a mais carente. Nós trabalhamos tendo em mente que esse atendimento precisa ser realizado de forma ininterrupta e com a melhor qualidade possível. E este processo será uma maneira de garantir aos nossos professores efetivos o acesso aos direitos da carreira, como licenças, e aos nossos estudantes o cumprimento dos seus dias letivos”, explicou. A publicação do resultado provisório do PSS 2018 da Educação será disponibilizada no dia 21 de dezembro. O procedimento de heteroidentificação (para os afrodescendentes) será dias 26 e 27 de dezembro (com resultado no dia 28). O prazo para recurso é dia 3 de janeiro de 2019 e o dia previsto para anúncio do resultado final é 8 de janeiro.

