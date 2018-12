CAU/SE lança exposição sobre Dia do Arquiteto e Urbanista no Shopping RioMar

10/12/18 - 14:49:46

Com o objetivo de mostrar a sociedade a importância da arquitetura e urbanismo na vida das pessoas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) promove a exposição “Você Sabia?”, em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, celebrado em 15 de Dezembro.

Segundo a presidente do CAU/SE, Ana Maria Farias, a proposta é massificar a ideia de que arquitetura é um direito de todos e não um privilégio de alguns. “Arquitetura é fundamental na vida de todos nós. Arquitetura e Urbanismo é qualidade de vida”, ressalta.

A exposição “Você Sabia?” será aberta para visitação, nesta quinta-feira, 13 de dezembro e segue até domingo, 16, no Shopping Riomar, no horário de funcionamento de 9h às 22h.

15 de Dezembro

O Dia do Arquiteto e Urbanista antes celebrado no dia 11/12 passou a ser comemorado no dia 15 de dezembro, por resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em homenagem ao dia do nascimento de Oscar Niemeyer.

Por Tíffany Tavares