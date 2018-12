CPTRAN divulga balanço das ocorrências durante o último final de semana

10/12/18 - 10:05:11

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) da PMSE atuou em várias operações neste ultimo fim de semana (de 7 a 09/12), no intuito de coibir a criminalidade e reduzir os acidentes de trânsito na capital, com destaque para as operações nas regiões das saídas de Aracaju, onde foi intensificada a fiscalização de trânsito pela nossa subunidade, bem como a região litorânea, onde o fluxo de veículos aumenta neste período devido ao turismo e as férias escolares.

10 acidentes foram registrados pelas nossas equipes neste fim de semana com 12 pessoas feridas e mais uma vitima fatal.

Um veiculo tipo Cobalt abarroou-se( colidiu de lado) com uma moto Titan na avenida Mario Jorge( COROA DO MEIO), por volta das 22:30, onde veio a ceifar a vida de MATEUS FELIPE MENEZES MATOS DE 23 anos que estava sendo conduzido na moto. O condutor do Cobalt fez o etilômetro e o resultado deu 0.00 mg/ l e o condutor da moto foi levado ao hospital pelo Samu.

06 pessoas foram autuadas na lei seca neste fim de semana e 05 veículos foram autuados por estarem sendo conduzidos na areia da praia.

Durante a semana, reforçaremos o policiamento na região comercial, onde sabemos que neste período a criminalidade cresce.

Fonte e foto: CPTRAN