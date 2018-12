Dias 10 a 14 de dezembro, a ABIH-SE realizará a Caravana Nordeste

Dos dias 10 a 14 de dezembro, a ABIH-SE realizará a Caravana Nordeste, em parceria com a Master Operadora, onde seguirá com as capacitações para agentes de viagens.

No primeiro dia de capacitação, o jantar será realizado em Campina Grande, na Churrascaria Boi e Brasa.

No dia 11, o encontro com os agentes de viagens será em João Pessoa, na Churrascaria Sal e Brasa.

Já no dia 12, a equipe ABIH-SE visitará Recife e o jantar será na Churrascaria Sal e Brasa.

Seguindo com a ação, no dia 13 o encontro será em Caruaru, Pernambuco.

Finalizando a Caravana, no dia 14, a ação será realizada em Maceió.

