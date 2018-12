HOMEM É ASSASSINADO A TIROS EM POVOADO DE ITAPORANGA D`AJUDA

10/12/18 - 08:23:03

Um homem foi assassinado a tiros na noite deste domingo (9) no Povoado Nova Descoberta, município de Itaporanga D’Ajuda.

As informações são de que dois homens chegaram, efetuaram disparos na vítima e fugiram tomando rumo ignorado. Ainda não se sabe a motivação para o crime.

Quem souber de alguma informação que possa colaborar com as investigações deve ligar para os números 181 e 190 ou através do aplicativo para smartphones Disque-Denuncia SE. A identidade vai ser mantida em sigilo.