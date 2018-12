O Sétimo Guardião- Guardião Aranha fica em choque com descoberta de que Gabriel é o sucessor de Egídio

Nos próximos capítulos de O Sétimo Guardião, Luz (Marina Ruy Barbosa) será acusada injustamente de roubar as joias de Valentina (Lilia Cabral). Decidido a livrar a amada da prisão, Gabriel (Bruno Gagliasso) vai com Júnior (José Loreto) até um escritório de advocacia em outra cidade. Mas é só colocar os pés para fora de Serro Azul para coisas estranhas acontecerem…

Júnior vai perceber que Gabriel não está passando bem e aconselhará o primo a ir até um hospital. Mesmo contrariado, o filho de Valentina segue os conselhos de Júnior e é logo examinado. Coincidentemente, Aranha estará no mesmo hospital e logo dará um jeito visitar o rapaz:

Enquanto Gabriel é examinado por outro médico, Aranha vai emudecer ao olhar para a marca nas costas do paciente. Hipnotizado com o sinal em forma de pata de gato, Aranha dirá: “Esta mancha no seu ombro…”.

Sem entender a aflição do médico, Gabriel explica: “A mãe conta que a parteira, quando viu, falou que isso aí tinha um significado.”

Aranha pergunta sobre o significado e o forasteiro conta mais: