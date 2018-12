Obras de revitalização da Orla Pôr do Sol já estão 80% concluídas

10/12/18 - 14:19:21

A reforma do ponto turístico foi iniciada no mês de junho deste ano, e abrange toda a extensão da orla, num investimento total de R$ 1.821.392,44, oriundos do Prodetur e viabilizado por uma linha de crédito entre o governo e o BID

As obras da Orla Por do Sol Cleomar Brandi, localizada na região do Mosqueiro, em Aracaju (SE), estão em fase final de execução. De acordo com informações do Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), cerca de 80% do serviço já foi concluído, faltando apenas a implantação do Circuito de TV e o término do aditivo da obra, que contempla a construção de um atracadouro flutuante.

A reforma da Orla Por do Sol, executada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), é fruto de investimentos que totaliza R$ 1.821.392,44. Os recursos são oriundos do Prodetur, viabilizado por uma linha de crédito entre o governo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil (BID).

De acordo com engenheiro fiscal da Prodetur, Cayo Filipe Santos, o cronograma da revitalização do local foi cumprido dentro do tempo estimado, e a reforma trará ainda mais conforto e beleza aos sergipanos e turistas que visitam a região.

“A recuperação da orla em si já está praticamente pronta. Estamos realizando a construção do atracadouro, um projeto muito importante para o local, pelo fato de ser flutuante. Isso possibilita uma maior acessibilidade às pessoas com deficiência, de baixa mobilidade e idosos”, destacou o engenheiro.

Sobre o projeto

O projeto contemplou a reforma total do píer existente, melhorias na iluminação pública, reforma no calçadão da orla, instalação de novos banheiros públicos (masculino e feminino), instalação de sistema de segurança, recuperação estrutural do quiosque do pescado e de todo muro de gabião, instalação de chuveirões (2 núcleos com 2 chuveiros cada), além da construção de um atracadouro flutuante para chegada e partida de lancha e balizamento restrito para área de banho.

Quem frequenta a Orla também terá mais segurança e comodidade, após o fim da reforma. Isso porque aqueles que chegarem de ônibus, por exemplo, contarão com pontos sinalizados e com lombada de acessibilidade.

A área total de intervenções é de 9.265,50 metros quadrados, em 500 metros de extensão. A inauguração da nova Orla Por do Sol também contempla a reurbanização do espaço, com a inserção de desenhos artísticos pintados no piso e em paredes da orla. As atividades do Centro Cultural também serão retomadas.

Após a entrega da obra, o equipamento turístico será gerido pelo município de Aracaju, trabalho que já vem sendo feito desde a sua inauguração, no ano de 2010. Posteriormente, deverá ser definido, em reuniões entre a gestão municipal, outros órgãos públicos, como a Capitania dos Portos, e com a população local, como será o novo mecanismo de comercialização, de ambulantes, e de embarque e desembarque de pessoas nos atracadouros.

Visitação

A renovação da Orla Por do Sol traz benefícios ao comércio local, além das agências de viagens que atuam no espaço fazendo o transporte aquático das pessoas que visitam a Croa do Goré, a Praia do Viral e Ilha dos Namorados. O local atrai também a visitação de turistas e sergipanos.

O casal de Sumaré (SP), Karen Fernandes e Dario Pereira, viajou de Lua de Mel para Maceió (AL) e decidiram ampliar o roteiro para conhecer Sergipe.

“Gostamos muito das praias do estado e, por indicação, viemos conhecer também a Orla Por do Sol. Fiquei encantada com a beleza natural do lugar. Tudo muito bonito mesmo”, destacou Karen.

O servidor público, Gilson Alves, é de Sergipe e decidiu visitar pela primeira vez o ponto turístico, ao lado dos três filhos.

“A Orla é muito bonita e está bem conservada, devido à reforma. Decidi vir porque acredito que, antes de viajar para outros lugares, devemos conhecer as belezas da nossa terra. A turma está adorando o passeio e pretendemos voltar mais vezes, com a minha esposa junto”, afirmou.

ASN

Foto Marcos Rodrigues