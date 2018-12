PLENO DO TJ SERGIPE APROVA REAJUSTE DE 3,56% PARA SERVIDORES

10/12/18 - 15:00:08

O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (10), aprovou um reajuste de 3,56% no vencimento básico dos servidores, o que repõe o índice inflacionário deste ano. Agora, a proposta segue para a Assembleia Legislativa. O reajuste dos auxílios alimentação e saúde será discutido em janeiro.

Conforme o Presidente do TJSE, Desembargador Cezário Siqueira Neto, a sessão foi realizada extraordinariamente para que dê tempo de tramitar na Assembleia antes do recesso parlamentar e, assim, o reajuste possa ser concedido na folha de janeiro de 2019. Ele lembrou, ainda, que de 2004 a 2018, os servidores do Judiciário sergipano tiveram um reajuste real de 42%.