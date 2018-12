PM PRENDE INDIVÍDUO APÓS CONFESSAR QUE POSSUÍA CALIBRE 12

10/12/18 - 05:24:44

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu na noite deste domingo (09) um indivíduo por posse de arma de fogo no bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações passadas pelos militares são de que durante a ronda no local, a viatura do Tático observou um indivíduo em atitude suspeita e após a revista e questionado a respeito de seu comportamento, o mesmo contou que “guarda” uma arma de fogo em sua residência.

Na casa foi encontrada uma arma calibre 12 de fabricação caseira onde informou aos policiais que era de um de seus irmãos.

Os dois suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia.