PMA informa Deso sobre ligação clandestina encontrada em unidade da Fundat

10/12/18 - 14:11:29

Seguindo com o cumprimento da meta estipulada pela atual gestão da Prefeitura de Aracaju, de reduzir e controlar os gastos públicos, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), através da Diretoria Administrativa e Financeira (Diraf), comunicou a identificação de uma ação fraudulenta envolvendo a utilização de água canalizada do Centro de Produção e Unidade de Qualificação, situado no bairro 17 de Março.

De acordo com o presidente interino da Fundat, Jorge Araujo Filho, o ato ilícito foi oficializado à Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) que já iniciou as devidas autuações. “Encontramos uma desproporcionalidade nas contas de água da nossa unidade no 17 de Março, em comparação às demais unidades. A partir disso, começamos a investigar e encontramos um “gato” realizado no local. Imediatamente a nossa diretoria financeira acionou a Deso para continuar a solucionar o caso”, explica Jorge Araujo, ressaltando o compromisso do prefeito Edvaldo Nogueira em continuar organizando o orçamento público municipal.

Fonte e foto ascom