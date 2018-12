POSSE DA NOVA GESTÃO DO TRT20 ACONTECE NO PRÓXIMO DIA 14

10/12/18 - 12:59:51

Nova administração do TRT20 toma posse na próxima sexta-feira, 14/12

Na próxima sexta-feira, 14/12 a desembargadora Vilma Leite Machado Amorim assume a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região para o biênio 2018/2020, bem como seu vice-presidente, o desembargador Thenisson Santana Dória.

A solenidade de posse acontecerá às 10h no auditório do Completo da Justiça do Trabalho e contará com participação de diversas autoridades.

Por Daniela Sampaio