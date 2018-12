PROFESSOR SERGIPANO PARTICIPARÁ DE INTERCÂMBIO NOS EUA

10/12/18 - 12:28:15

Ele é um dos quatro brasileiros finalistas do Programa Fulbright DAI 2019

Por Ítalo Marcos

O professor José de Arimatéa Diniz Fontes, que leciona Inglês no Centro de Excelência Doutor João de Melo Prado, em Divina Pastora, já está com tudo pronto para embarcar para os Estados Unidos. Ele foi um dos quatro brasileiros selecionados para participar do Fulbright DAI, programa de Intercâmbio de iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que oferece oportunidade para que professores do ensino médio da rede pública participem de um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos com todas as despesas pagas.

Na semana passada esteve em Brasília (DF), onde teve um curso preparatório sobre a cultura, leis e costumes americanos. No dia 3 de janeiro, embarcará para os EUA e passará cinco meses morando e tendo aulas de aperfeiçoamento na Universidade Estadual do Arizona (ASU). Toda a documentação necessária para a viagem, como passaporte, visto e passagens, já está providenciada.

“Esse programa tem como exigência que nós retornemos para a escola de onde saímos e que nela a gente coloque em prática o projeto que iremos desenvolver durante o intercâmbio. Vai ser uma grande oportunidade para mim, pois vou conhecer novas técnicas e metodologias de ensino, e para os alunos da escola, pois aplicarei o projeto que irei trazer dos Estados Unidos. Isso será de grande importância para o desenvolvimento da educação na minha região”, disse.

Professores de vários países do mundo participaram da seleção para o Fulbright DAI. De 650 que participaram da seleção na etapa internacional, 54 professores de 12 países foram selecionados, sendo apenas quatro do Brasil, entre eles, o José Arimatéa.

Intercâmbio

De 3 de janeiro a 18 de maio, o professor José Arimatéa e os outros participantes farão um curso de aperfeiçoamento da metodologia de ensino. Três vezes por semana, eles desenvolverão a parte prática, ministrando aulas de inglês em uma high school (escola de ensino médio americana) para alunos imigrantes.

De acordo com a técnica da Assessoria Internacional da Secretaria de Estado da Educação, Nádia Cardoso, a participação do professor trará benefícios para a região onde ele trabalha. “Ele é da DRE-5, então, dessa região, ele será o primeiro professor que possuirá esse curso de aperfeiçoamento. A parte prática dele será elaborar um projeto e aplicar em sua região. Vai ser um benefício para os professores e alunos, pois Arimatéa trará inovações que farão com que os alunos que nunca participaram de intercâmbio possam ter um professor que irá prepara-los. Ele vai multiplicar os seus novos conhecimentos na região em que trabalha”, afirmou.

