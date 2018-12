Cantata de Natal da Alese emociona o público em praça pública

11/12/18 - 05:45:54

A Assembleia Legislativa de Sergipe, na gestão do seu presidente e deputado estadual Luciano Bispo (MDB), realizou no início da noite dessa segunda-feira (10), na Praça Fausto Cardoso, em frente à Escola do Legislativo João de Seixas Dória, a 4ª edição da Cantata de Natal.

O espetáculo reuniu parlamentares, servidores da Alese, representantes de outros poderes, diversas autoridades e personalidades civis, além da população em geral que ficou envolvida com a história do nascimento de Jesus Cristo repleta de músicas, verdadeiras melodias natalinas que anunciam o amor, a paz e a fraternidade neste período.

Todos os presentes se sensibilizaram com as apresentações da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição de Itabaiana, sob a regência do Maestro Ângelo Rafael; do Coral da Assembleia Legislativa (Corale); Coral da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (Advocanto), sob a regência do Maestro Joel Magalhães; além da Companhia de Artes da Alese, coordenada por Mônica e que tem em seu elenco os artistas Talita Calixto, Lidiane Lima, Tinho Torquato e Eden Bristo.

Por várias vezes, durante a apresentação, os artistas foram aplaudidos pelo público, que aprovou não apenas as melodias, mas também a iniciativa da Assembleia Legislativa. “Estava saindo do comércio, preferi antecipar as compras de Natal. E antes de ir embora, a gente se depara com essa maravilha, com essas luzes, essa música bonita. Estão de parabéns os organizadores”, destacou a auxiliar de enfermagem, Maria José.

Vendedora de uma loja de calçados no centro comercial, Ana Carla Dantas, também elogiou a iniciativa da Alese. “Depois de um dia de trabalho a gente já fica ansiosa para chegar em casa e descansar, mas eu tinha que parar para prestigiar essa apresentação. Tem coisas que o dinheiro não paga. Muita linda essa apresentação. Como Jesus é importante em nossas vidas”.

Luciano Bispo

Bastante feliz com o sucesso da Cantata de Natal, o deputado Luciano Bispo destacou a importância da Alese viver em sintonia com o povo. “A Assembleia Legislativa é a Casa do povo sergipano e um evento dessa importância era necessário que fosse realizado em praça pública para que a população pudesse prestigiar e se deliciar com tanta arte, com tanta cultura”.

“É até uma forma da Alese ficar ainda mais próxima do povo e das pessoas conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, que vai muito além do plenário e das Comissões Temáticas. É uma festa bonita, com a presença de tanta gente, da população, de quem frequenta o comércio e o calçadão, de quem está saindo do trabalho. A Cantata é uma conquista de todos os deputados e é uma forma de nós deputados desejarmos um Feliz Natal ao povo que representamos”.

Cesário Siqueira

Também presente na solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cesário Siqueira, disse que já é frequentador assíduo da Cantata da Assembleia Legislativa. “Trata-se de uma linda apresentação e a gente espera que os fluidos positivos do Natal, com mais amor e mais prosperidade, se propaguem para o nosso País e, mais particularmente, para Sergipe.

Garibalde Mendonça

O vice-presidente da Alese, deputado Garibalde Mendonça (MDB), não escondeu a satisfação com o resultado da Cantata de Natal. “Este é um evento que já faz parte do nosso Calendário sergipano. Nós, parlamentares, que fazemos a Alese, ficamos orgulhosos com essa ação na época de Natal que jamais foi feita. E agora, com nossa atuação, tendo à frente o presidente Luciano Bispo, saímos ainda mais realizados com esse espetáculo”.

Ana Lula

A deputada estadual Ana Lula (PT), que está finalizando sua trajetória parlamentar na Alese, não apenas elogiou a iniciativa da Casa, como também se comprometeu em se fazer presente nas próximas edições. “Foi muito bonita, é importantíssimo ver a nossa Assembleia dialogando com a população, através da arte, da música, com a poesia e o canto. É uma grande celebração de Natal. Onde tem música, teatro e poesia com certeza eu estarei presente desde que a saúde permita”.

Goretti Reis

Já deputada Goretti Reis (PSD) entende que a Cantata, uma iniciativa da gestão do presidente Luciano Bispo, abre uma reflexão muito maior para o nascimento de Cristo. “Isso só engrandece os parlamentares, os servidores e a população sergipana. Estamos em praça pública, toda iluminada e temos que parabenizar o nosso coral e essa Orquestra maravilhosa”.

“Isso só fortalece cada vez mais a importância do que é o Natal. Que não é apenas uma festa de troca de presentes, de decoração e iluminação, mas lembrar do nascimento de Jesus. Que tenhamos todos atitudes e comportamentos para beneficiar a população”, completou Goretti. O deputado estadual Paulinho Filho (PSC) também prestigiou a apresentação.

Por Habacuque Villacorte

Foto: César de Oliveira