FOCCO/SE PROMOVE SEMINÁRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO NO TCE

11/12/18 - 12:59:34

O Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Sergipe (Focco/SE) promoverá o Seminário ‘Dia Internacional contra a Corrupção’, nesta quarta-feira, 12, às 8h30min, no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O evento é em alusão à data celebrada no dia 9 de dezembro.

De acordo com o coordenador do seminário e procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, o evento servirá para os órgãos que compõem o Focco/SE prestarem contas do que foi feito este ano para o combate à corrupção e para aproximar estas entidades da sociedade.

“Nossa ideia é que a cada ano haja uma maior aproximação da sociedade e demonstrar que o combate à corrupção demanda dois conceitos: continuidade e integração, no qual cada um dos órgãos, dentro de sua competência, exerce seu papel e ajuda aos demais para conseguir os objetivos de combate à corrupção”, disse o procurador-geral.

Temas

O conteúdo programático do seminário está dividido em três temas. O primeiro é sobre “A atuação do Ministério Público no Combate à Corrupção”, através do procurador-geral do MP de Contas, João Augusto dos Anjos; do procurador da República, Ramiro Rockenbach; e da promotora de Justiça, Ana Paula Machado.

O segundo tema abrange a questão do “Controle Interno e Controle Externo na Prevenção à Corrupção”, através do analista de controle do TCE, Fernando Marcelino; do auditor federal do Tribunal de Contas da União, Elman Fontes; do secretário-chefe da Controladoria-Geral do Estado, Eliziário Sobral; e da auditora da Controladoria-Geral da União, Flávia Santana. Na ocasião, haverá a entrega da premiação do Concurso Nacional de Desenho e Redação.

O último assunto será em relação ao “Combate ao Crime de Corrupção”, com a delegada Thaís Lemos, do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap); e com os promotores de Justiça, Jarbas Adelino, Bruno Melo e Luciana Duarte, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), do MPE.

Focco/SE

Criado em 2015, o Fórum é formado por representantes dos Ministérios Públicos Federal, Estadual e Especial de Contas, Tribunais de Contas da União e do Estado, além das Controladorias-Gerais da União e do Estado, e da participação da Polícia Civil do Estado de Sergipe. As instituições atuam de forma integrada na busca de práticas uniformes para o diagnóstico, prevenção e repressão à corrupção.

Fonte e foto TCE