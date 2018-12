Governo e Prefeitura de São Cristóvão discutem oferta de vagas nas redes estadual e municipal

11/12/18 - 15:24:48

No município, a Seed pleiteou, junto ao Hospital Nosso Senhor dos Passos, a titularidade do terreno onde está construído o Colégio Paulo Sarasate, que será reformado e ampliado

Para tratar da reorganização da Rede Estadual de Educação em São Cristóvão, o secretário de Estado da Educação, professor Josué Modesto, cumpriu agenda administrativa no município na tarde desta segunda-feira, 10, junto com o prefeito, Marcos Santana.

Acompanhados da secretária da Educação do município, Quitéria de Barros, de técnicos e assessores de ambas as redes de Educação – municipal e estadual -, os gestores discutiram, em reunião realizada no Paço Municipal, a otimização da oferta de vagas nas 17 unidades escolares gerenciadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) e nas 42 unidades escolares da rede municipal de Educação de São Cristóvão.

Estado e Prefeitura de São Cristóvão elaboram, conjuntamente, por intermédio da Seed e Secretaria da Educação do município, um diagnóstico para verificar a situação da oferta de vagas por modalidade/etapa de ensino nas escolas públicas de educação básica. Além disso, o objetivo é racionalizar o uso dos espaços escolares, o incremento da matrícula e a otimização dos investimentos educacionais.

“Viemos conferir o andamento do trabalho das secretarias Estadual e Municipal da Educação, que estão aplicando instrumentais para levantar a situação das redes de ensino. Nosso objetivo é saber de que forma estão atendendo à população, se precisam ser remanejadas e se, tecnicamente, há alguma recomendação sobre a distribuição de vagas nas redes pública”, explica o secretário estadual de Educação, Josué Modesto.

De acordo com o prefeito Marcos Santana, o município de São Cristóvão é parceiro do Estado e tem buscado, sempre, facilitar os entendimentos que visem à melhoria dos índices educacionais das escolas públicas do município. “Recebemos com muita alegria a equipe da Seed, coordenada pelo professor Josué Modesto, para discutirmos, de forma paritária, a rede estadual aqui no município de São Cristóvão. Apresentamos alguns pleitos e nos colocamos à disposição para aquilo que for necessário dentro desse projeto”, afirmou o gestor municipal.

Estavam presentes na reunião, os técnicos da Seed, Gilvan Santos e José Dias (Assessoria do Gabinete do Secretário), Zelita Brito (Departamento de Recursos Humanos), Jason Santana (Gestão Democrática, Articulação e Assistência aos Municípios) e Valdir Pinto (Diretor do Núcleo de Edificações Escolares), Jorge Alberto (Assessoria de Planejamento).

Ampliação do “Paulo Sarasate”

Do Paço Municipal, Josué Modesto e Marcos Santana se dirigiram ao Hospital Nosso Senhor dos Passos (HNSP), também na sede do município, onde participaram de reunião com a diretoria da unidade de Saúde.

O encontro serviu para que a Secretaria de Estado da Educação reivindicasse, oficialmente, junto ao HNSP, a escritura do terreno onde está edificado o Colégio Estadual Senador Paulo Sarasate, documento necessário à pasta para executar o projeto de reforma completa e ampliação desta unidade escolar.

“Queremos regularizar a titularidade do terreno para que possamos ampliar o Colégio Paulo Sarasate e construir uma quadra de esportes, que servirá não apenas à comunidade escolar, como à comunidade circunvizinha”, destacou Modesto.

Intermediador da reunião, o prefeito Marcos Santana salientou que, enquanto gestor municipal, se colocou de forma solidária para colaborar com o Estado, e disse acreditar que a diretoria do Hospital Nosso Senhor dos Passos dará anuência à Seed para o órgão realizar, com segurança jurídica, a reforma do Colégio Paulo Sarasate, que é também uma reivindicação do município.

Foto Eugenio Barreto

Assessoria de Comunicação da SEED