Ibope: Jornal da Fan é líder de audiência nas manhãs do rádio sergipano

11/12/18 - 16:39:37

O Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope), divulgou nessa segunda-feira, 10, pesquisa que aponta o Jornal da Fan como líder absoluto de audiência nas manhãs de segunda a sexta-feira. A pesquisa foi feita no período de 5 a 12 de novembro de ouviu 1200 pessoas na região da Grande Aracaju (SE).

À frente do programa há 60 dias, o radialista Narcizo Machado, se emocionou na manhã de hoje durante o programa e agradeceu a colaboração de todos que fazem a Rede Fan de Comunicação.

“Me sinto com a responsabilidade redobrada. A Fan FM vem há dois anos construindo esse projeto e hoje já apresentamos resultados, fruto de um trabalho desenvolvido nesse período, com um jornalismo de referência e credibilidade. Acredito que esse seja o motivo para tamanha audiência, o estilo de jornalismo. Respeitando a inteligência do ouvinte e preocupado com a boa informação”, destacou.

A equipe do Jornal da Fan é formada por Antero Alves (produtor), Wendell Lessa (operador técnico), Magna Santana (repórter), J.Pereira(repórter), Iran Gonçalves, Anderson Silva e Jota Júnior, Cláudio Salviano (correspondentes), e Guilherme Menezes e André Bráulio (motoristas).

Fonte e foto assessoria