“Isso é uma brincadeira de mal gosto”, afirma Valmir de Francisquinho

11/12/18 - 08:32:46

Valmir de Francisquinho vai pedir quebra do sigilo telefônico dele, de Maria Mendonça, de Zé Teles e de Alex Henrique

O prefeito afastado do município de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), em tom de desabafo, afirmou na manhã desta terça-feira (11), que “quem está sendo ameaçado não leva uma vida tão tranquiliza e deixa a viatura policial parada na porta de casa”.

O desabafo de Valmir de Francisquinho foi feito ao comentar o sobre o pronunciamento feito pela deputada Maria Mendonça no plenário da Alese, nesta segunda-feira (10), onde ela informou que o presidente da Câmara Municipal de Itabaiana, José Teles, recebeu a informação de que um pistoleiro estaria na cidade e teria sido contratado “pelo rei” para matar um membro da família Teles de Mendonça.

Para Valmir de Francisquinho “quem me conhece sabe que sempre fui e sou uma pessoa da paz. Isso é uma brincadeira de mal gosto, uma declaração estúpida”. Valmir disse que quem está preso é ele e que a deputada quer chamar a atenção do povo sergipano. “Quem está sendo ameaçado não leva uma vida tão tranquila e deixa a viatura policial parada na porta de casa, enquanto passeia pela cidade. Ela quer chamar a atenção do povo sergipano com esse tipo de discurso”, disse o prefeito afastado afirmando ainda que “isso é comum entre eles”.

Ainda sobre as declarações de Maria Mendonça, Valmir disse que irá registrar um Boletim de Ocorrência para pedir a quebra dos sigilos telefônicos dele, da deputada Maria Mendonça, de José Teles e do radialista e secretário de comunicação da Prefeitura de Itabaiana, Alex Henrique.

Com informações do jornal da Fan