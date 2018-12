MPE pede a cassação dos deputados eleitos Diná Almeida e Talysson Costa

11/12/18 - 12:44:27

A Procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas pediu na Justiça Eleitoral, a cassação dos mandatos dos deputados estaduais eleitos, Thalysson Costa (PR) e Diná Almeida (Podemos). A informação foi passada pela procuradora durante coletiva que ela concedeu na manhã desta terça-feira (11).

Thalysson Costa, filho do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, é acusado de compra de votos na campanha eleitoral. Já Diná Almeida, esposa do prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida (MDB), é acusada de abuso do poder econômico e abuso de poder de autoridade.

Durante a entrevista, Eunice Dantas explicou que no caso de Talysson, o Ministério Público teve acesso a vídeos que evidenciam o crime eleitoral. “É um vídeo de véspera de eleições em que Valmir aparece dentro de um carro e algumas pessoas vão até ele e recebem dinheiro. Disseram que foram cumprimentar o prefeito, mas está claro que eles recebem dinheiro”, explica Eunice.

Ainda sobre a candidatura de Diná, o Ministério Público Eleitoral processa o prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, o filho, Diógenes José de Almeida Junior (secretário municipal), a líder comunitária Luisete de Souza Neto e os radialistas Anailton Fernandes da Silva Costa e Gilson Ramos, que segundo o MPE, teriam utilizado de uma rádio, de propriedade do prefeito, para “fazer ostensiva campanha” em favor de Diná Almeida,

A procuradora Eunice Dantas pediu além da cassação do mandato a inelegibilidade por oito anos dos dois.

Durante a entrevista, a procuradora informou ainda que continua investigando contas de campanha do deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC), que foi preso pela Polícia Federal, explicando que não pediu sua prisão. Valdevan está preso desde a semana passada no Cadeião de Estância.

Com informações do radialista Alex Carvalho, da rádio Jornal