“Roda Jeans de Capoeira” acontece no sábado no mercado Tales Ferraz

11/12/18 - 15:01:02

O sargento reformado da Polícia Militar, Lázaro, realiza no próximo sábado, dia 15 de dezembro, o “Roda Jeans de Capoeira”.

O evento acontecerá das 9h às 11 horas no Mercado Tales Ferraz, no centro de Aracaju e terá a organização do Mestre Touro e Mestre Lázaro (preto velho).

Participe e leve um quilo de alimento não perecível que será doado para o orfanato.