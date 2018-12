Sabrina Sato impressiona por corpo em forma dias após dar à luz Zoe. Em sua versão hot mama, a apresentadora já está de volta aos trabalhos

Sabrina Sato deu à luz Zoe, sua primeira filha, fruto do casamento com Duda Nagle, há pouco menos de duas semanas, mais especificamente no dia 29.11, e já está de volta aos trabalhos, como revelou seu stylist, Pedro Sales, no Instagram nesta terça-feira (11.12).

Na rede social, o profissional, que faz parte do time da Vogue Brasil (é o nosso diretor de moda), dividiu o registro acima, onde mostra a apresentadora em sua versão “hot mama”, como definiu (e nós concordamos!), toda fashionista, produzida e pronta para “voltar ao jogo”, como legendou o expert.

A ótima forma da apresentadora a bordo de uma blusa branca, calça jeans e salto alto (lembrando que ela teve uma gestação que ultrapassou 41 semanas e um parto através de uma cirurgia cesárea há poucos dias), claro, impressionou os fãs, que não pouparam elogios.

“Tá mais gata do que nunca! Impressionante”, “que mulher mais maravilhosa é essa?”, “E esse corpo, gente?”, “linda demais essa mamãe do ano”, “Gente, como assim? Ela voltou matando com esse corpo poderoso”, “não creio que ela já está gata assim”, escreveram.

No perfil de Sabrina na rede social, alguns fãs da apresentadora também deixaram comentários sobre o assunto – e foram respondidos por ela: “Já tirou o pijama? Gente rica curte outro nível de maternidade, não é mesmo?”, disse uma. “Tô o dia todo de pijama e camisetão velho kkkkk”, respondeu a mamãe famosa e bem humorada.

“Está ainda mais linda depois que ganhou Zoe”, escreveu outra. “Que felicidade receber esse elogio nessa fase tão importante pra gente”, respondeu Sabrina, grata.

por REDAÇÃO VOGUE