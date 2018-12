Saúde de Aracaju oferece tratamento através da acupuntura

11/12/18 - 06:29:11

Procurando acabar com as fortes dores na coluna e a depressão, a dona de casa Lílian dos Santos buscou a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência e, depois de consultada, foi encaminhada ao Centro de Especialidades Médicas (Cemar) no Augusto Franco, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), para tratamento com acupuntura.

Usuária do serviço, Lílian se diz satisfeita com o atendimento e com a estrutura do local. “O tratamento está me fazendo muito bem, já não sinto mais as dores que sentia, e a minha depressão está equilibrada, sem falar que o atendimento aqui é muito bom”, conta a paciente.

Os atendimentos são realizados por duas médicas no Cemar. Os pacientes que têm interesse em fazer o tratamento devem ir à UBS mais próxima de sua casa e ser encaminhado pelo médico para o Cemar do Augusto Franco.

De acordo com a médica Maria Aparecida Mesquita, o principal objetivo da acupuntura é promover um equilíbrio energético de todo o organismo. “O mecanismo energético é o equilíbrio dos canais por onde a energia do corpo transcorre. Já o fisiológico é a liberação de substâncias analgésicas, anti-inflamatórias, relaxante muscular e uma ação moduladora sobre as emoções, os sistemas endócrino e imunológico. Tem uma ampla indicação para várias patologias, principalmente quando há dores musculares, podendo ser utilizada como tratamento para problemas psicológicos, distúrbio e combate ao stress”, explicou.

Tratamento

Antes das sessões, é realizada uma consulta para que o médico conheça os problemas do paciente e avalie se há indicação para o tratamento, que é feito com a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo, causando relaxamento dos músculos doloridos. As agulhas têm a espessura de um fio de cabelo e são todas descartáveis.

O tratamento é composto por, no mínimo, dez sessões que duram em torno de trinta minutos. Mas, segundo a médica, isso pode variar. “Há pessoas que fazem duas sessões e já se sentem bem. Mas há outras que precisam fazer todas as aplicações para sentir um melhora”, explica a médica Maria Luzia de Melo.

Os pacientes que apresentam dores de cabeça frequentes, dores na coluna e nas articulações são os mais indicados para fazer a acupuntura. Com as aplicações há uma sensação de relaxamento, pois a agulha fica no ponto em que existe dor. Segundo a paciente Ornélia Souza, não há incômodo durante a aplicação. “Às vezes a pessoa está com tanta dor no local que nem sente a aplicação das agulhas, e logo vem a sensação de relaxamento”, conta a paciente.

Sobre a acupuntura

Uma das mais importantes técnicas da Medicina Tradicional Chinesa, a acupuntura foi introduzida no Brasil há mais de 40 anos. Considerada como terapia complementar, desde 1995 é também reconhecida como especialidade médica. O método consiste na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo visando diferentes efeitos terapêuticos.

Fonte e foto assessoria