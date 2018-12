Será que o presidente da CMA foi acometido pelo Mal de Alzheimer?

11/12/18 - 13:31:26

Será que o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju foi acometido pelo Mal de Alzheimer?

Em entrevista concedida a portal de notícias no último dia 10, o vereador Nitinho Vitale agradece ao senhor Renato Teles (Secretário de Governo e respondendo pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju – SMTT) pela transparência em enviar a Planilha de Cálculo da Passagem do Transporte Público de Aracaju à Câmara de Vereadores. Que em seus 18 (dezoito) anos de Câmara, é isso mesmo, 18 anos de Câmara de Vereadores “não se lembra de nenhum Superintendente tê-la levado até os vereadores e sim que estes brigavam através de requerimentos para terem acesso à planilha”.

Acredito que o nobre vereador teve um lapso de memória que já duram seis anos, dos quais quatro foram do governo João Alves e dois do atual prefeito.

Se o presidente da Câmara não se recorda, desde 2013, quando houve um aumento da passagem na ordem de 4,25%, quando a mesma passou de R$ 2,25 para R$ 2,35, e em 2015 quando teve um reajuste de cerca de 15%, passando dos 2,35 para R$ 2,70, este subscritor foi pessoalmente à Câmara de Vereadores de Aracaju e entregou a referida Planilha ao Presidente à época, bem como também foi convocado pelos ilustres Edis a prestar explicações e esclarecimentos sobre a fórmula de cálculo no Plenário da Câmara.

É importante também lembrar, que as fórmulas da tal planilha estão todas elas positivadas em lei municipal da autoria dos próprios vereadores e nunca foi reavaliada ou modernizada apesar das atualizações ocorridas através dos tempos pelas inovações tecnológicas. É bom frisar que tanto a Lei quanto as fórmulas de cálculo são do longínquo 1991.

O fato, é que não precisa falar tantas inverdades como essa Administração Municipal e seus aliados estão fazendo para se ganhar o respeito, a admiração e o voto do povo aracajuano. Isso vale para a Planilha do Transporte Público, para a Licitação do Transporte na Grande Aracaju e para o Plano de Mobilidade Urbana.

Para conseguir os resultados pretendidos, só é necessária uma única atitude, TRABALHAR.

Nelson Felipe da S. Filho

Engenheiro Especialista em Engenharia de Tráfego

Ex-Superintendente da SMTT/Aju