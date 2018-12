Servidores da Funesa participam de atividade de coaching

11/12/18 - 05:05:54

‘Team Coaching: integração e qualificação de equipe’ foi o tema do treinamento

Otimização do trabalho em equipe. Esse foi o intuito do treinamento coaching promovido nesta segunda-feira, 10, pelas Coordenadorias do Telessaúde Sergipe e Pós-Graduação (COPGR) da Fundação Estadual de Sergipe (Funesa) para os servidores. A atividade ‘Team Coaching: Integração e qualificação de equipe’ teve como objetivo principal o desenvolvimento pessoal e da equipe, além de ser uma prévia com a perspectiva de um treinamento posterior, com os demais colaboradores da Fundação. A ação também contará com a segunda parte, a realizar-se na próxima segunda-feira, 17.

A terapeuta, coach financeira e especialista em gestão organizacional Lys Andrade explicou que o evento promove o autoconhecimento, através das ferramentas de coaching, para que cada trabalhador possa entender o seu perfil comportamental, assim como o perfil do colega de trabalho. “Atuamos com ferramentas de motivação, autoconhecimento e gestão do tempo, além de produtividade e interação entre os colaboradores, criando várias situações onde poderemos analisar momentos de estresse, a reação e a melhor atitude a adotar. Esse exercício proporciona várias reflexões, por isso tenho certeza que a transformação do coaching é pessoal e tem reflexos no trabalho, principalmente na produtividade e execução das atividades”.

Dentre os conteúdos abordados há Aspectos de Liderança; desenvolvimento pessoal através do instrumento Roda da Vida; Competências; Características Individuais; e Gestão de Tempo e como isso se insere dentro do contexto do mundo do trabalho. Para a especialista educacional da COPGR/Funesa, Tânia de Jesus, a Liga Sergipana de Coaching (Liserco) abraçou a ação. “É, sobretudo, um momento de integração da equipe. Hoje foi o primeiro tempo, mas na próxima semana nos reuniremos novamente, com a presença de outros integrantes da Liserco”, ressaltou.

A coordenadora do Telessaúde Sergipe, Eneida Ferreira, informou que a ação faz parte de uma demanda dos próprios trabalhadores para o processo de qualificação e do autocuidado. “Os temas abordados foram propostos por eles, em reunião, e, dessa forma, utilizamos nossa capacidade instalada para a realização da atividade. Foi em parceria com a COPGR, por meio da Tânia, também componente da Liga Sergipana de Coaching, que o trabalho de qualificação e integração para toda equipe aconteceu. Nossa expectativa é gerar resultados individuais e no trabalho em grupo”.

Fonte e foto SES