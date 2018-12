ACADEMIA GLORIENSE DE LETRAS COMEMORA SEIS ANOS DE INSTALAÇÃO

12/12/18 - 05:21:04

A Academia Gloriense de Letras (AGL) neste dia, 12/12/18 completa seus seis anos de existência. Desde a sua instalação em 12/12/12, a pioneira na esfera municipal de Sergipe, as atividades deste sodalício vêm sendo desenvolvidas em prol de incentivar a cultura e literatura local. Nesses seis anos muitos projetos foram consolidados, livros publicados, palestras ministradas, oficinas desenvolvidas e parcerias firmadas. Atualmente, a Academia é composta por 26 Membros Efetivos, 8 Membros Correspondentes e 4 Honorários.

O ano de 2018 iniciou com a consolidação da parceria entre a AGL e a Academia Cabo-Verdiana de Letras (ACL) no continente africano. Na ocasião foi empossado primeiro membro correspondente internacional, escritora Vera Duarte. Além disso, foi inaugurado o Cantinho da Língua Portuguesa na Escola Secundária de Chão Bom em Tarrafal – Cabo Verde.

Em abril, de 25 a 27, ocorreu a Festa Literária de Glória (FLIG) reunindo mais de 10 mil pessoas ao longo dos três dias e trazendo para o palco escritores nacionais e internacional. Foi o momento da glória das letras.

Em 25 de agosto aconteceu o II Encontro de Jovens Escritores do Alto Sertão Sergipano (EJEAS) sediado no Colégio Estadual Cicero Bezerra reunindo mais de 100 jovens. Teve como tema: O Protagonismo juvenil de um sertão literário. O encontro também contou com palestra, mesas redondas com os temas ‘Leitura: o primeiro passo para a jornada literária’ e ‘Escrita: um processo criativo e fascinante’ ” e um diálogo sobre ‘A jovem voz do escritor’.

Setembro, mais precisamente no dia 29, foi o mês em que ocorreu o IV Seminário das Academias Literárias de Sergipe (SALS), com o intuito das Academias trocarem experiências e fortalecerem as suas relações. Na ocasião mais de dez Academias estiveram presentes.

Em outubro, 29, a AGL entregou a população gloriense o Memorial do seu patrono-mor Padre Léon Gregório. O memorial reúne o acervo do padre belga que desenvolveu notório papel sacerdotal e humanístico neste município, e a AGL será a guardiã dessa memória.

Além dessas ações, ocorreram posses e homenagens a glorienses. É nesse caminho que a AGL se consolida através dos seus feitos, induzindo crianças, jovens e adultos a cultivarem a cultura e adentrarem ao universo da leitura e da escrita.

A comemoração dos seis anos será feita com a publicação de duas obras literárias “EGEL: a Glória das letras no Sertão das palavras” e “O florescer das letras: do sertão sergipano às águas cabo-verdianas”. Haverá a posse da nova diretoria para o biênio 2019-2020 formada por: Presidente:Lucas Lamonier Silva Santos,Vice-Presidente:Carlos Alexandre Nascimento Aragão,Secretário Geral:Adebaldo Feitosa de Souza Júnior,Secretário Adjunto:Jorge Henrique Vieira Santos,Diretora Financeira:Maria Lucíola Santos,Diretor Financeiro Adjunto:Kelber Rodrigues de Souza, Diretor de Comunicação e Intercâmbio: Marcelo de Jesus Moura e Diretor de Projetos e Eventos: Leosmar Simplício da Silva.

Neste dia, o município comemora o Dia da Poesia. É no enveredar das palavras que a AGL encontra o seu aconchego.

Carlos Alexandre N. Aragão

Diretor de Projetos e Eventos