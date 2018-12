Alese realiza sessão especial de entrega da Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora

12/12/18 - 06:58:43

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), através da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, homenageou, nessa terça-feira, 11, homens e mulheres que muito têm se dedicado na promoção e na defesa dos direitos humanos no estado de Sergipe.

Por meio de uma propositura de autoria da deputada Ana Lula, na semana em que se comemora o aniversário de 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Alese realizou a sessão especial de entrega da Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora.

Foram homenageadas a Professora Drª Andréa Depieri, as camponesas Josefa dos Santos e Maria Faraildes, a assistente social Lídia dos Anjos, a militante social Vera Núbia Vilar, além do defensor-público Alfredo Carlos Nikolaus de Figueiredo, do padre Isaias Nascimento Filho e do advogado José Robson Santos de Barros.

A deputada Ana Lula fez a entrega das medalhas e em seu discurso de agradecimento, destacou a importância de se valorizar aqueles que lutam por justiça social no atual contexto do país. “Nesse Brasil de hoje, em que o individualismo, a intolerância e o fascismo crescem assustadoramente, do tão presente discurso que diz que ‘Direitos Humanos é coisa de bandidos’ e em que 57% da população acredita que bandido bom é bandido morto, defender direitos humanos é uma tarefa para dedicar-se por inteiro. Com coragem e firmeza de concepção, como fizeram os nossos homenageados de hoje a quem tenho imenso orgulho de entregar, em nome da Assembleia Legislativa, a medalha Dom José Vicente Távora de Direitos Humanos”, declarou a parlamentar petista.

Fonte e foto assessoria