Ambulatório de Oncologia do Huse oferece acolhimento a usuários e funcionários

A garantia de qualidade da assistência ao paciente oncológico em Sergipe é uma prioridade do Governo do Estado que, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), atua com um olhar diferenciado para fortalecer os processos de trabalho. Prova disso foi os serviços de manutenção que foram realizados no Ambulatório Oncológico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) como pintura, aquisição de novos equipamentos, bebedouros e ar condicionado para ampliar a assistência e oferecer maior conforto ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a coordenadora da Oncologia do Huse, Meirejane Oliveira, a unidade está com uma ambiência mais agradável para melhor acolher os pacientes e seus acompanhantes enquanto aguardam o tratamento ou a consulta. “Foram corrigidas as infiltrações, ganhamos uma nova pintura mais agradável, melhoria do piso de algumas áreas, portas trocadas, bebedouros instalados, recebemos cadeiras removíveis para que os pacientes possam ficar mais confortáveis aguardando seu atendimento. É uma ambiência com mais conforto e só temos que comemorar as melhorias que estão chegando em nossa Oncologia, pois eles se sentem acolhidos”, destacou.

Marta dos Santos, é acompanhante do afilhado que está em tratamento contra um câncer. Desde setembro, ela se desloca até o ambulatório da Oncologia e já observa os avanços que a instituição vem passando. “Meu afilhado passou 47 dias internado e agora está no período de consultas para realização do planejamento da médica para realizar a quimioterapia. Durante esse tempo, eu pude perceber só avanços tanto para os pacientes como para os funcionários que trabalham aqui, é um novo visual e a reforma foi muito construtiva. Mesmo diante das dificuldades que o governo vem passando a gente vê a preocupação em oferecer sempre o melhor para o usuário”, declarou.

O coordenador administrativo do Huse, Daniel Castro, reforça dizendo que o importante do trabalho é deixar tudo da melhor maneira possível para o usuário. “Essa é nossa tarefa. Se nós conseguimos é porque temos apoio, temos ajuda, corremos atrás de materiais, enfim, o único interesse é a satisfação do usuário e o conforto que a gente pode dar pra ele num momento crucial e frágil da vida deles”, informou.

A Oncologia do Huse vai passar também por outras melhorias, como informou o gerente de manutenção e patrimônio do Huse, Ivânio dos Santos. “Vamos instalar 4 máquinas de ar condicionado na recepção da radioterapia e a porta será fechada automaticamente com sensor de presença para que o ambiente permaneça refrigerado”, destacou.

Além disso, a reforma da Oncologia Pediátrica já foi anunciada há quinze dias e a nova reestruturação da sala para a central de exames também já está em andamento e em breve estará em funcionamento.