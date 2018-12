Belivaldo Chagas e governadores tratam com Temer aumento de receita

12/12/18 - 19:31:07

O governador Belivaldo Chagas participou, na tarde desta quarta-feira (12), de uma reunião com o presidente Michel Temer e com os demais governadores do Nordeste, em Brasília (DF). O objetivo foi discutir a possibilidade de viabilizar receitas extraordinárias para os estados.

“Tratamos do bônus por assinatura do Pré-sal e das supostas diferenças nos repasses do FPE apontadas pelo Confaz. O presidente Temer recebeu-nos muito bem e nos encaminhou para uma reunião com o Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que nos atendeu com toda sua equipe”, afirmou o governador.

Na capital federal desde a última terça-feira (11), o governador de Sergipe participou da solenidade de posse do ministro José Múcio Monteiro na presidência do Tribunal de Contas da União (TCU). No mesmo dia, também acompanhou a reunião do Conselho Deliberativo da Sudene.

Já nesta quarta-feira, o governador participou do Fórum Nacional de Governadores, que debateu políticas para a área da Segurança Pública. O encontro aconteceu na Sede do Conselho Federal da OAB, contou com as presenças do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli; o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha; o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o futuro vice-presidente, General Mourão e o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Na ocasião, os governadores elaboraram uma Carta com as principais demandas na área.