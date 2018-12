ENCONTRO DOS VALADARES COM AMORIM

12/12/18 - 00:01:36

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

A oposição em Sergipe começa a se reaproximar. Uma espécie de chamamento à paz e uma provável tentativa de rearrumação. Tudo ainda muito à base dos resquícios da campanha ao Governo, mas com algumas lições que se fossem levadas a sério o quadro poderia ser diferente para melhor ou para pior. Nada consolidado e nem próximo a isso, mas os primeiros passos estão sendo dados, mesmo que a oposição tenha perdido segmentos interessantes na estrutura política.

Na semana passada, o senador Antônio Carlos Valadares (PSB), que não obteve êxito na disputa pela reeleição, esteve com o seu colega Eduardo Amorim (PSDB), que está na mesma condição em relação à continuidade do mandato. Ele foi candidato ao Governo do Estado. Amorim até que já concedeu algumas entrevistas, mas Valadares se recolheu e administra bem o fim – nesse momento – de sua trilha no Congresso.

A conversa entre os dois foi mais um papo entre amigos que teimaram e deram tiros nos pés. É provável que o diálogo continui, porque olhando no horizonte turvo, não se vê chance de a oposição se erguer e atuar de forma harmoniosa, principalmente no caso de os seus líderes estiverem sem mandatos. Não diria que “líder sem mandato é rolete chupado”, seria grosseiro, mas poderiam ser comparado a um “pastel de vento”, ou a uma “salada de chuchu”.

Depois do senador Valadares, foi a vez do deputado federal Valadares Filho (PSB) ligar para Eduardo Amorim e marcar encontro no gabinete do senador. Tudo ok! Não trataram do futuro político mas Amorim lembrou de algumas lições que deu, quando da separação do grupo no início do ano, para que disputasse as eleições separado. Amorim teria mostrado, na ocasião, que “divididos era muito mais difícil”.

Valadares Filho chegou a ouvir de Eduardo a previsão lógica: “um dos que disputam o segundo turno será o candidato do Governo” e não deu outra. Agora, tentando refazer o desfeito, podem até se unir mas certamente não convencem mais outros líderes que estiveram com eles de abril de 2016 até a separação que ocorreu em 2018.

Outras conversas virão e pode acontecer uma nova composição, mas tudo vai depender das circunstâncias políticas desse período sem tesão ppara o reencontro seguro.

Eduardo vai a Bolsonaro

O senador Eduardo Amorim (PSDB), acompanhado do senador eleito Eduardo Girão (Pros), foi convidado e aceitou fazer uma visita ao presidente eleito Jair Bolsonaro.

Não vazou a conversa dele e Girão com o presidente.

Fábio Mitidieri também

Quem também esteve com Jair Bolsonaro (PSL), ontem à tarde, foi o deputado federal reeleito Fabio Mitidieri, que participou de reunião da bancada do PSD.

O líder da bancada falou em apoio majoritário ao presidente.

Vota pela consciência

Fábio Mitidieri, entretanto, disse que o PSD continuará independente: “votaremos o que for de interesse do País, de acordo com a nossa consciência”.

Mitidieri acompanhará essa decisão, claro.

No gabinete de André

Já ontem à noite, no gabinete do deputado federal André Moura, houve um encontro entre ele, prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) e senador Eduardo Amorim.

Conversaram de tudo, desde a liberação de recursos à política.

Votação continua

A Assembleia Legislativa vota todos os projetos enviados pelo Governo até a próxima quarta-feira. A tendência é pela aprovação de todas as mudanças.

Na quinta-feira (dia 20) a Alese entra em recesso.

Alguns impostos

Os projetos enviados pelo Executivo tem recebido algumas reclamações quando se trata de aumento de impostos, alegando que atinge a população.

Georgeo Passos, líder da oposição, faz o seu papel de criticas aos projetos.

Rogério e intenções

Rogério Carvalho (PT) publica que tem lido “muita gente falar sobre minhas intenções para o nosso futuro político. Engraçado que eu não falei nada com ninguém!”

– A única expectativa no momento é viver a alegria da diplomação junto com meu povo.

De fato, não falou

O senador eleito Rogério Carvalho de fato não falou para ninguém sobre futuro político, mas alguns atos e gestos que pratica com lideranças políticas deixa clara sua intenção.

Ele é o líder natural do PT e leva a essas claras especulações.

Laércio e reforma

O deputado federal reeleito Laércio Oliveira (PP) admite que o governador Belivaldo Chagas está certo em definir a forma de Governo que pretende gerir.

Acha que “isso não cabe nenhuma observação.

Liberar mais recursos

Laércio esteve ontem com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, para tentar liberar recursos para cidade de Itabaiana, Boquim, Aracaju e Japoatã.

O deputado vai tratar de política durante o recesso.

Mitidieri será o guia

O deputado federa Fábio Mitidieri (PSD), explicou ontem que o seu pai e da deputada eleita Maísa, deputado Luís Mitidieri, “será nosso guia, nosso mestre”.

E avisou: “ele não pensa mais em disputar mandato eletivo”.

Clima de expectativa

A cidade de Estância vive em clima de expectatia do que poderá acontecer até o ato de diplomação do deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC).

O pessoal envolvido no processo, inclusive gente humilde, está muito tenso.

Jamais aconteceria

Muita gente em Estância acha que isso jamais aconteceria com Valdevan Novente e a classe política do município evita falar sobre o assunto na cidade.

Considera muito perigoso e demonstra medo.

Sobre hábeas corpus

O advogado Evaldo Campos disse ontem que o hábeas corpus em favor de Valdevan Noventa está com o desembargador Diógenes Barreto.

E o resultado pode sair até sexta-feira, concedendo ou não.

Andar paralelamente

Evaldo Campos disse ainda que a ação penal contra Valdevan pode andar paralelamente independente da prisão ou da diplomação do candidato eleito.

As decisões jurídicas posteriores é que definirão toda a situação parlamentar.

Marcio vai a Estância

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, vai hoje a Estância e participa da festa da padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe.

Atende a convite do presidente do PT no município, Dominguinhos.

Pedido de cassação

O pedido de cassação da deputada eleita Diná Almeida já era esperado pela população de Tobias Barreto, em razão da divulgação que faziam setores da oposição.

Ela é acusada de abusos do poder econômico e do poder de autoridade.

Advogado assume

O advogado Fernando Valeriano, através de audio, assumiu que a ação contra Diná Almeida foi por iniciativa dele e do deputado eleito Dilson de Agripino.

Tobias Barreto elegeu dois deputados e pode ficar com apenas um.

Reunião com advogados

Ontem, no final da tarde, a deputada eleita Diná Almeida se reuniu com a assessoria jurídica para análise e preparação da defesa junto ao TRE.

Fez um levantamento das informações e de todas as acusações.

Albano com João Carlos

Acompanhado do amigo João Carlos Paes Mendonça, o ex-governador Albano Franco deixou Aracaju na segunda-feira à noite, de jatinho, e desembarcou em Brasília.

Albano participou ontem da posse de José Múcio na Presidência do TCU.

Notas

Vitória da cidadania – O deputado federal eleito Mendonça Prado (DEM) considera que o fim do foro privilegiado para todas as autoridades é uma exigência da sociedade brasileira. Portanto, essa decisão é uma resposta positiva aos cidadãos que clamam por mudanças. É uma vitória da cidadania.

0x0

Federados quebrados – Segundo ainda Mendonça Prado, algumas das últimas gestões dos Estados brasileiros estão deixando os entes federados totalmente quebrados. Os governantes que estão assumindo serão sacrificados e muitos se tornarão impopulares se derem prosseguimento à irresponsabilidade fiscal dos antecessores.

0x0

Heleno a prefeito? – O ex-prefeito Heleno Silva diz que lhe perguntam se ele seria candidato a prefeito em Canindé do São Francisco, onde já exerceu esse mandato. Heleno diz que “essa decisão só será tomada no próximo ano”. Mas acrescentou que “estou sensível ao clamor popular quando ando nas ruas da cidade”.

0x0

Combate à violência – Segundo o Jornal da Band, ao retomar as conversas com as bancadas dos partidos em Brasília, Jair Bolsonaro pediu apoio para aprovar projetos no Congresso. O presidente eleito disse que propostas para combater a violência estarão entre as prioridades no início do mandato.

0x0

Sala para prefeitos – O senador eleito Angelo Coronel (PSD-BA) mandou uma carta para todos os futuros colegas e entrou em campanha para presidir a Casa. O futuro congressista propõe criar o cargo de ombudsman para o Senado e uma “sala dos prefeitos” para abrigar os alcaides que estiverem visitando o Congresso.

0x0

Um pouco de cuidado – Presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), afirmou ontem que o plenário deve ter “um pouco de cuidado” ao votar o projeto de lei que muda as regras do FGTS.“É preciso ter cuidado para não fazer pautas aqui que parecem estar agradando alguma parte da população, mas estão desestruturando o saneamento e a moradia popular”.

Conversando

Mais bonito – Do ministro Carlos Ayres Britto: “Fazer totalmente limpo o jogo da Vida é mais bonito ainda sem ninguém de platéia”.

Com Moro – O governador Belivaldo Chagas participa hoje de reunião dos governadores com o futuro ministro da Justiça Sérgio Moro.

O que for bom – Senador Eduardo Amorim disse que o PSDB não vai apoiar Bolsonaro, mas votará em tudo que for bom para o País.

Nome em Glória – O PRB já tem um nome anunciado para disputar a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória: deputado Jairo Santana.

Um repeteco – Já Heleno Silva, também PRB, se revela simpático a uma candidatura a prefeito de Canindé do São Francisco. Seria um repeteco…

Ainda libera – No apagar das luzes o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), ainda libera recursos para a Prefeitura de Aracaju.

Alegria no sertão – Chuvas continuam levando alegria ao sertão e retorma a expectatia de boa safra e a recuperação da pecuária. Produtores aliviados.

Compor bloco – O deputado estadual eleito Rodrigo Valadares (PTB) vai compor o bloco da oposição e trabalhar para fortalecer o seu partido no interior.

Foco de partidos – A disputa pela Prefeitura de Aracaju em 2020 é o foco de pelo menos dois partidos que estiveram juntos para eleger Belivaldo Chagas.