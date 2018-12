Fernando Rodolfo leva ministro e garante obras para os pernambucanos

12/12/18 - 10:55:26

Expostos aos riscos de acidentes e atropelamentos com a duplicação da BR que liga os municípios de Garanhuns e Caruaru , os moradores vinham cobrando , por um bom tempo, uma posição das autoridades sobre a construção de passarelas que garantisse a segurança dos pedestres.

Na falta de uma resposta que solucionasse o problema, foram até o Deputado Federal eleito Fernando Rodolfo com o pedido que interviesse junto ao ministro dos transportes, Valter Casimiro que de pronto acolhendo a reivindicação, o ministro esteve nas cidades de Garanhuns e Caruaru e atendeu a solicitação e os argumentos em defesa da passarela e os riscos humanos e materiais que a população do distritos correm diariamente, vendo a necessidade de passarelas em rodovias ele autorizou a execução do projeto técnico. Uma conquista dos pernambucanos que se arriscam todos os dias para atravessar as quatro faixas de pista. Muito mais está por vir!

Fonte e foto assessoria