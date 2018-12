Governo do Estado participa de Encontro Estadual de Catadoras e Catadores

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), participa, nesta quinta-feira, 13, do III Encontro Estadual de Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis de Sergipe (ENEC). Esta edição trabalhará o tema: “Estimulando e Fortalecendo o Processo de Formação de Redes de Cooperativas”. O evento será realizado na sede da AABB em Aracaju, das 8 às 17 horas.

Dentre as palestras programadas para o período da manhã, está a do gestor da Semarh, Olivier Chagas, que falará sobre o Projeto de Inclusão Social dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Além de palestras, a atividade também contará com apresentações culturais e a oferta de serviços de saúde e bem-estar. Catadoras e catadores de todas as regiões do estado estarão presentes.

O ENEC é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Semarh; Procuradoria da República em Sergipe; Ministério Público Estadual; Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care); e Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR); além dos diversos apoiadores.