Movimento Mulheres do Peito recebe 200 kg de alimentos da Somese

12/12/18 - 11:20:55

A Sociedade Médica de Sergipe (Somese) realizou a entrega de 200 kg de alimentos para o Grupo Mulheres do Peito, na tarde dessa terça-feira, 11, para ajudar a Instituição que atende mulheres com câncer. Essa doação faz parte de um trabalho desenvolvido pelos alunos da disciplina de anatomia do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), ministrada pelo professor Dr. José Aderval Aragão.

O grupo Mulheres do Peito tem o objetivo de apoiar e orientar à mulher com câncer, lutando por um tratamento digno gratuito. Além de informar sobre formas de prevenção e combate ao câncer, estimular a autoestima das mulheres com câncer antes, durante e depois do tratamento, fiscalizar o desempenho do Estado em todas as esferas, no exercício de suas funções atinentes à saúde do paciente oncológico.

De acordo com a representante do grupo Mulheres do Peito, Sheila Galba, a Associação atende 219 mulheres cadastradas e 15 delas almoçam e lancham todos os dias na Instituição e a doação dos alimentos representa muito para a Casa. “Precisamos de doações de alimento, de roupas para o bazar porque conseguimos ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. Pagamos o aluguel da nossa sede, além de água, luz, gás e todo apoio é sempre bem-vindo”, enfatizou Sheila.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, enfatiza a importância da doação de alimentos e se sente extremamente feliz em poder ajudar ao próximo e se unir com seus alunos. “Buscamos trabalhar a questão da empatia com as pessoas e poder ajudar as pessoas que precisam é engrandecedor”, destacou Dr. Aderval.

Endereço

O movimento Mulheres do Peito tem sua sede na Rua Geru, 464 – Centro de Aracaju e quem pretender ajuda a Instituição basta entrar em contato através das redes sociais ou pelo telefone (79) 3024-6588.

Matéria e foto: Ascom Somese