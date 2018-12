AMINTAS DIZ QUE KITTY TEM POUCA EXPERIÊNCIA COM BANDIDOS

12/12/18 - 12:32:29

Na manhã desta quarta-feira, 12, o vereador Cabo Amintas (PTB) ocupou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para se esclarecer seu posicionamento contra a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Forró Caju e sua relação com os membros da oposição após sua renúncia da liderança.

Preocupado com a possibilidade de perder uma investigação muito mais abrangente, Cabo Amintas explicou o por quê de não ser a favor da Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pela vereadora Kitty Lima (Rede).

“A vereadora Kitty passou um pedido de assinatura de CPI e quero deixar bem claro que não assinarei por alguns motivos. O primeiro porque partiu de nós essa ideia da CPI para apurar esses casos de shows, então ser passado a perna nessa Casa está ficando rotineiro entre os colegas. Também não assinarei porque acredito no bom trabalho dela em defesa dos animais, mas percebo a pouca experiência com bandidos, porque político corrupto é bandido. Nós temos algo bem maior para ser investigado em relação a isso. Se vamos criar uma CPI para investigar um Forró Caju, com certeza não vamos criar outra para investigar alguns shows antigos. Tem coisas bem maiores que nós podemos investigar. Abrangendo tudo isso, inclusive o Forró Caju. Aí, podemos pensar em pegar um ‘rato pequeno’ e deixar o ‘rato maior’ fugir”, afirmou.

Amintas ainda ressaltou as testemunhas que conseguiu e os depoimentos recolhidos, tendo em mente que o parlamentar tocou nesses possíveis nomes ainda no mês de novembro, declarando a intenção de criar a CPI da Cultura.

“Eu inclusive tenho o depoimento de pessoas, talvez a senhora não tenha conhecimento disso, mas, temos algo bem maior. Podem ter certeza disso, o trabalho vai ser feito e a CPI que pretendemos implantar nessa Casa vai abranger uma boa parte desse ‘bolo’ de show na nossa capital. Já falei com a vereadora Emília [Corrêa], com alguns outros vereadores também. O que a gente quer é transparência e saber que a gente pode pegar um rato, um gatuno bem maior”, declarou.

Por fim, Cabo Amintas salientou a boa relação que será mantida entre os membros da oposição mesmo após sua conturbada saída da liderança do bloco.

“Quero agradecer a vereadora Emília Corrêa (Patriota), ao vereador Lucas Aribé (PSB). Tivemos uma conversa muito agradável ontem, tiraram até uma foto nossa. Obviamente a foto de três amigos, três pessoas que pensam muito parecido na questão política. Vou me sentir sempre honrado de trabalhar ao lado de vocês. Pessoas honestas, pessoas que estão me ensinando muito e continuaremos caminhando lado a lado. Não adianta ninguém tentar plantar nada de errado. Tenho certeza que nada vai abalar a nossa amizade, nem o carinho e o respeito que tenho por vocês”, esclareceu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar

Foto: Evenilson Santana