PL AMPLIA PENA PARA QUEM PRATICA MAUS TRATOS A ANIMAIS

12/12/18 - 13:05:05

Maria destaca importância de PL que amplia pena para quem pratica maus tratos contra animais

A senadora Maria do Carmo (DEM) destacou a importância da aprovação do Projeto de Lei, pelo Senado Federal, que amplia a pena para o crime de maus tratos a animais. “A sociedade brasileira demostrou que é sensível e deseja relações de mais respeito e harmonia com as demais espécies. Ganham os animais e, principalmente, nossa própria humanidade”, argumentou Maria, ao participar da votação, ocorrida na sessão de ontem.

Para Maria, é inaceitável qualquer tipo de mau trato contra qualquer espécie de ser vivo. Para ratificar o seu posicionamento, logo após a apreciação da matéria pelo Pleno, ela gravou um vídeo de adesão ao PLS que foi publicado em perfis do Facebook, atingindo mais de dois milhões de acessos em apenas quatro horas de exibição.

No entender da senadora, a ampliação da pena, infelizmente, é uma medida que fará com que as pessoas repensem as suas posturas agressoras, pois passarão a ser punidas severamente. “A penalidade era branda e variava de três meses a um ano de detenção, além de multa. Agora, a partir da aprovação desse projeto, passa a ser de um a quatro anos de detenção, com a possibilidade de multa mantida. Ela lembrou que a penalidade mais rigorosa foi apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) na semana passada em virtude da ação de uma segurança de um estabelecimento que espancou um cachorro até a morte. O projeto, que ganhou a simpatia e apoio da sociedade e dos parlamentares, tramitou e foi apreciado em caráter de urgência.

Fonte e foto assessoria