Presidente associação diz que entidade homenageia “gatos e cachorros”

12/12/18 - 05:45:53

A entrega de certificados feito pela Associação Assis Chateaubriand que aconteceu na última segunda-feira (10) na sede da entidade, parece que não agradou uma associação de moradores do bairro Bugio.

Entre os homenageados estavam os vereadores Seu Marcos, Emília Correia, Anderson de Tuca e Palhaço Soneca, que receberam um certificado pelo trabalho que desenvolvem em prol da população daquele bairro.

Demonstrando contrariedade com o evento, o presidente da Associação dos Moradores do bairro, Aragão do Bugio, como é conhecido, usou as redes sociais e fez duras criticas à entidade e diretamente acabou atingindo aos vereadores.

As criticas de Aragão foram direcionadas a um vereador, já que em sua postagem ele diz que “2020 vem ai” e há quem diga que ele disputará uma vaga na CMA.

Aragão usou as redes sociais para dizer que o certificado tem menos valor que um “papel higiênico” e que “gatos e cachorros” foram homenageados. “Para mostrar para o povo que um vereador de Aracaju agora ele deu para homenagear gatos e cachorros”, escreveu Aragão e concluiu afirmando que “o papel higiênico tem mais valor que o prêmio, afinal de contas vem ai 2020”, disse.

Munir Darrage