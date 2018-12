Sejesp vai promover no próximo sábado, ação para a juventude no Bugio

12/12/18 - 16:25:33

No próximo sábado, 15, ocorre o Projeto Juventude Forte, que visa promover a aproximação dos órgãos municipais com a comunidade, através de atividades como palestras, dança, teatro e a seleção de jovem aprendiz. A ação faz parte do Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju que, através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), visa fomentar ações para o fortalecimento da juventude aracajuana.

A Sejesp é a responsável pelo projeto, e conta com a parceria de órgãos da administração municipal de Aracaju, como Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), secretarias municipais da Saúde, Educação, Fazenda, Guarda Municipal, Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), além do apoio da Secretaria de Estado do Esporte (SEEL).

Entre as atividades que ocorrerão no Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa, no bairro Bugio estão:

9h – Abertura e apresentações culturais:

*Grupo de dança da comunidade;

*Oficina de robótica;

*Oficina de capoeira (Funcaju);

9h30 – Grupo Cones (SMTT)

10h – ACESSUAS (Semfas)

10h30 – Fundat Orienta (Fundat)

11h – Cadastro para seleção do Jovem Aprendiz (Fundat e Sejesp)