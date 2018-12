Sema realizará no próximo domingo mais uma ação contra maus-tratos a animais

Com a proposta de sensibilizar a população aracajuana a respeito da situação de abandono e maus-tratos vivenciados por animais domésticos e silvestres, reforçando a importância de respeitá-los, no próximo domingo, 16, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realizará a segunda edição do projeto Amigo Animal. O evento ocorrerá na Orla de Atalaia, zona Sul da capital, das 15h às 18h.

Segundo o coordenador do setor de Proteção Animal da Sema, Márcio Reis, a proposta principal do projeto é sensibilizar os aracajuanos sobre a questão dos maus-tratos aos animais. “A ideia é levar para a população o conhecimento do que são considerados ou não maus-tratos, então uma das atividades será a orientação com base nos princípios das leis no âmbito estadual, federal e municipal, de forma que ela possa ter o entendimento de que o órgão age a favor do animal, seguindo as leis específicas”, relatou o coordenador do setor de Proteção Animal da Sema.

Maus-tratos são quaisquer atos que levem o animal a sofrer danos físicos e/ou mentais, sendo considerado um crime ambiental, como estabelece na Lei 9.605/98. “O abandono de animais é também um crime ambiental. Quando o indivíduo deixa seu animal em casa por vários dias ou quando joga na rua ou deixa na porta de alguma ONG, ele está maltratando o animal, porque, de qualquer forma, o animal vai sofrer. Ele acaba sentindo a falta de atenção do dono, fica exposto a vários riscos, como atropelamento, fome e sede. E todas essas ações são consideradas maus-tratos”, afirma o coordenador.

A atividade também se desenvolverá em torno da nova lei municipal, da autoria da vereadora Kitty Lima (Rede), em prol da Campanha do ‘Dezembro Verde’, mês que visa a combater o abandono de animais. “Devido aos festejos de fim de ano, o índice de abandono de animais aumenta, pois os donos desses bichos optam por viajar, curtir festas, não se planejam e acabam deixando o animal em locais não apropriados ou até mesmo jogando-os na rua. Por isso, o processo de adoção será o ponto forte desta segunda edição do projeto que, através das parcerias com ONGs, o objetivo é dar um lar, amor, carinho, enfim, uma melhor qualidade de vida aos animais sem dono”, declara o secretário municipal do Meio Ambiente de Aracaju, Augusto Cesar Viana.

Adoção

Para adotar o animal durante o evento, o cidadão deverá levar algumas documentações necessárias, tais como: comprovante de residência; carteira de identidade (RG) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF), para que o pré-cadastro seja realizado e, logo após, profissionais capacitados analisarão o perfil do interessado para averiguar se está apto ou não a adotar o animal.

Programação

14h30 às 15h: Blitz Educativa- Orientação aos motoristas sobre maus-tratos contra os animais, fixação de adesivos e entrega de lixeiras personalizadas.

15h: Abertura: Explanação do secretário municipal do Meio Ambiente de Aracaju, Augusto Cesar Viana.

15h10: Palestras: Dr. Ariane Dantas Meneses (Médica veterinária da Dermathus- Dermatologia Veterinária): Leishmaniose.

Vereadora Kitty Lima (Rede): Posse segura- Dezembro Verde: Não ao Abandono de Animais em Aracaju, atendendo à Lei Municipal 5.068, de sua autoria.

16h: Apresentações artísticas dos integrantes da Educação Ambiental da Sema.

15h às 18h: Participação da SMS com a:

-Exposição do Castramóvel;

– Vacinação Antirrábica.

15h às 18h: Adoção de cães e gatos.

Vermifugação (medicamento para controlar vermes intestinais) dos pets.

Exposição do trabalho de parceiros.

Ações de sensibilização da Educação Ambiental da Sema (Bolha Gigante)

