SUSPEITO DE LATROCÍNIO MORRE EM CONFRONTO COM A PC EM MARUIM

12/12/18 - 09:59:38

Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim foram cumprir dois mandados, um de prisão e outro de busca, contra o ex-presidiário Paulo Henrique dos Santos, de 30 anos, no povoado Pau Ferro na terça-feira, 11. Segundo investigações, ele havia sido identificado como um dos autores de um roubo a ônibus na madrugada do dia 3 de dezembro no mesmo município (veja o vídeo abaixo).

“Ele aparece nas imagens usando casaco verde e segurando um revólver durante o roubo. O indivíduo também era suspeito de ter cometido latrocínio contra o caminhoneiro Luiz Carlos da Silva Oliveira, na madrugada de ontem. O comparsa dele é conhecido como “Luiz Touro” e aparece com Paulo no vídeo. Ele também é suspeito de ter participado no latrocínio do caminhoneiro, está foragido”, explicou o delegado Ataíde Alves.

Fonte e foto SSP