“Vereador em nossa cidade tem pouco valor”, diz Isac ao ser mal recebido no Huse

12/12/18 - 16:07:02

Durante a sessão desta quarta-feira na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Isac Silveira (PCdoB) utilizou a tribuna, durante o grande expediente, para falar da situação da saúde pública em Aracaju, em especial a do Hospital de Urgência de Sergipe.

“Eu tive o desprazer e a tristeza de ter que ir ao Huse, e fui mal atendido pela enfermeira Miriam, que disse ser chefe do setor de pronto socorro da unidade de saúde. Eu costumo ser urbano, tenho o perfil de não ser prepotente, mas preciso reiterar que vereador em nossa cidade tem muito pouco valor”, afirmou o parlamentar.

Segundo o vereador Isac os pacientes e familiares que estão no Huse passam por uma situação agonizante. “Meus amigos, o local não possue sequer macas para receber os pacientes que saem do Nestor Piva ou Cemar. A argumentação é que nem os hospitais municipais e nem os postos de saúde fazem filtro de pacientes e prioridades. O fato é até quando nos vamos assistir essa situação?”, questionou Isac.

Por todos esses motivos o vereador Isac se reuniu com o secretário estadual da saúde, o Dr. Valberto Oliveira. “Eu fui conversar com o secretário Valberto, um homem muito humano, muito educado e nos recebeu muito bem. Fui falar sobre a situação do Hospital de Urgências, principalmente sobre a superlotação, porque o povo não merece passar por tamanha humilhação”, destacou.

Antes de concluir o desabafo Isac chamou a atenção dos vereadores para uma ação urgente por parte dos vereadores. “Eu quero convocar os grandes guerreiros e grandes guerreiras que compõem esta casa. Vamos definir, junto com a comissão de saúde, visitas quinzenais ou mensais em hospitais aqui da capital. Nós precisamos averiguar todas essas situações de perto”.

Fonte e foto assessoria