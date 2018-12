Vereadores apreciam duas proposituras nesta terça-feira, 11

12/12/18 - 05:17:03

por Leilane Oliveira Coelho

Nesta terça-feira, 11, durante a votação da Pauta do Dia da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) os parlamentes aprovaram duas proposituras sendo estes Projetos de Lei.

O projeto de Lei de nº 297/2018, de autoria do vereador Elber Batalha (PSB), foi aprovado em 2º votação e dispõe sobre a criação no município de Aracaju o bairro Dom Luciano, popularmente conhecido como “Loteamento Pau Ferro”.

O Projeto de Lei de nº 143/2018, de autoria do vereador Iran Barbosa (PT), foi aprovado em 1º votação e altera dispositivos da Lei nº 4.825/2016, que dispõe sobre os serviços de psicologia escolar e assistência social nas escolas de rede municipal de ensino e determina outras providências.

A presidente do Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe, Joana Monteiro, ocupou a Tribuna da Câmara para pedir apoio dos vereadores e explicar a importância da ampliação de atuação do assistente social nas escolas. “Nós buscamos aprimorar o espaço educacional e dizer que a escola é o locus e um espaço privilegiado de trabalho do assistente social. Nós estamos representando uma categoria que tem muito anseio que o assistente social seja inserido no espaço educacional no município”.

O autor da propositura, Iran Barbosa, falou que apesar da Lei existir o dispositivo irá ampliar a atuação dos profissionais. “Em Aracaju já tem uma lei que propõe a inserção desses dois profissionais na rede municipal de ensino. Porém, os assistentes identificaram que existe uma série de carência quanto a atuação, por isso estou trazendo esta alteração a Plenário”.

Foto Gilton Rosas