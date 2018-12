LAÉRCIO PARTICIPA DE REUNIÃO PROGRESSISTA COM BOLSONARO

13/12/18 - 04:38:18

Dono da terceira maior bancada parlamentar na Câmara a partir do ano que vem, com 34 deputados federais, o Partido Progressista (PP) se reuniu na tarde desta quarta-feira (12) com Jair Bolsonaro, em Brasília, para ouvir os planos do presidente eleito.

De acordo com o deputado federal Laércio Oliveira, o partido vai votar as matérias que julgar importantes para o país. O presidente eleito foi, por quase 20 anos, integrante do PP com mandato de deputado no Congresso Nacional.

Laércio afirmou que a conversa entre Bolsonaro e a bancada foi sobre temas como relações internacionais, meio ambiente, geração de emprego e valores familiares. “Existe uma convergência entre os projetos do governo e do partido para o país”, explicou.

Por Carla Virginia Passos

Foto assessoria